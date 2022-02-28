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الجمعية الليبية للآداب تحيي ذكرى رحيل الحريري

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الإثنين 28 فبراير 2022, 02:00 مساء
الجمعية الليبية للآداب تحيي ذكرى رحيل الحريري
بورتريه الفنان الراحل أحمد الحريري من إنجاز الفنان التشكيلي فريد أبو عزة (بوابة الوسط)
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نظمت الجمعية الليبية للآداب والفنون، الأحد، أمسية غنائية ببيت نويجي للثقافة إحياءً للذكرى السابعة لرحيل الكاتب الشاعر أحمد الحريري.

وأوضح رئيس الجمعية، الكاتب إبراهيم احميدان، أن الاحتفاء بالحريري لكونه يمثل رمزا للأغنية المدينية التي تتغزل بالسانية والبحر والحارة، وتنهل من رصيد أم السرايا في تراثها وتقاليدها وتنتصر للحب والحياة، كما ترسمه لحنا شجينا في أوصاف أم الظفاير وسحرها المعجون بالزهر والحنة، إضافة إلى مساهمته المتميزة في مجال الدراما وبرامج المنوعات.

وقدم الفنان عبدالسلام القرضاب تسجيلا مصورا يعرض جانبا من جلساته مع الكاتب الراحل تصاحبه أغنية تحاكي تلك الذكريات، ثم تغني القرضاب بعملين من أشعار الحريري، الأول مسجل والثاني أمام الجمهور صحبة العود حمل عنوان «سادك دلال».

وصافح القرضاب جمهور الأمسية بعمل للفنان التشكيلي فريد بوعزة إلى روح الفنان الراحل وهو «رسم بورتريه» تقديرا لإبداعه ومنجزه في المشهد الفني الليبي.

وشارك الفنان مراد إسكندر صحبة ضابط الإيقاع ناصر العربي بمجموعة من الأغاني التي كتبها أحمد الحريري منها «منديلها الوردي»، «عرجون فل»، «أنشدني على الصحة»، «يا بيت العيلة».

وخُصصت إلى جانب ذلك مساحة للشعر وهي نصوص من تأليف الراحل، ألقاها كل من الشعراء: محمد الدنقلي قصيدة بعنوان «على جبينها ارتاح القمر»، أعقبته ابتسام التبو بنص يحاكي أوجاع الحالة الراهنة التي يعايشها واقعنا العربي، كذلك أحمد بللو بنص «الشعر أنثى» فيما ألقى الفنان الدكتور حسن قرفال رائعة «كوني سخية».

الكاتب إبراهيم احميدان أثناء إدارته للأمسية (بوابة الوسط)
الكاتب إبراهيم احميدان أثناء إدارته للأمسية (بوابة الوسط)
الشاعر أحمد بللو يلقى إحدى قصائد الحريري (بوابة الوسط)
الشاعر أحمد بللو يلقى إحدى قصائد الحريري (بوابة الوسط)
ابتسام تبو تلقى إحدى قصائد الحريري (بوابة الوسط)
ابتسام تبو تلقى إحدى قصائد الحريري (بوابة الوسط)
الفنان عبدالسلام القرضاب (بوابة الوسط)
الفنان عبدالسلام القرضاب (بوابة الوسط)
الشاعر محمد الدنقلي يلقى إحدى قصائد الحريري (بوابة الوسط)
الشاعر محمد الدنقلي يلقى إحدى قصائد الحريري (بوابة الوسط)
الفنان مراد إسكندر (بوابة الوسط)
الفنان مراد إسكندر (بوابة الوسط)
الفنان الدكتور حسن قرفال يلقى إحدى قصائد الحريري (بوابة الوسط)
الفنان الدكتور حسن قرفال يلقى إحدى قصائد الحريري (بوابة الوسط)
ضابط الإيقاع ناصر العريبي (بوابة الوسط)
ضابط الإيقاع ناصر العريبي (بوابة الوسط)
جانب من الجمهور (بوابة الوسط)
جانب من الجمهور (بوابة الوسط)
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