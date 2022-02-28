«أنشارتد» يحتفظ بصدارة شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط

احتفظ فيلم المغامرات «أنشارتد» بصدارة شباك تذاكر صالات أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على انطلاق عروضه، على ما بينت تقديرات أولية نشرتها، الأحد، شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وبلغت إيرادات «أنشارتد» المستوحى من لعبة فيديو واسعة الشعبية تنتجها «سوني» 23.3 مليون دولار من، الجمعة إلى الأحد، في دور سينما الولايات المتحدة وكندا، وفق «فرانس برس».

ويروي الفيلم مغامرات صائد كنوز يؤدي دوره توم هولاند خلال رحلة البحث عن الغلة المفقودة للمستكشف البرتغالي خلال القرن السادس عشر فرناندو ماجلان.

وبقي في المرتبة الثانية فيلم «دوغ» الذي يروي رحلة على الطريق لمحارب قديم في الجيش (يتولى دوره تشانينغ تايتم)، يرافقه كلبه، وحصد الفيلم 10.1 ملايين دولار.

أما فيلم «سبايدر-مان: نو واي هوم» الذي يؤدي دور البطولة فيه توم هولاند ويشكل الجزء الأحدث من مغامرات الرجل العنكبوت، فواصل تحقيق إيرادات قوية وحل ثالثا مع إيرادات بلغت 5.8 ملايين دولار للأسبوع الحادي عشر تواليا على بدء عرضه في دور السينما.

وحل في المرتبة الرابعة فيلم «ديث أون ذي نايل»، وهو الاقتباس الجديد من رواية أغاثا كريستي الشهيرة، بإيرادات بلغت 4.5 ملايين دولار في الأسبوع الثالث على انطلاقه.

وحصد فيلم «جاكاس فوريفر» الكوميدي، وهو النسخة الجديدة من سلسلة أفلام أميركية تحمل الاسم نفسه، المرتبة الخامسة، محققا في أسبوعه الرابع 3.2 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في قائمة الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر الأميركي الشمالي:

6- «سينغ 2» (2.1 مليون دولار)

7- «ماري مي» (1.9 مليون دولار)

8- «ستوديو 666» (1.6 مليون دولار)

9- «سيرانو» (1.4 مليون دولار)

10- «سكريم» (1.3 مليون دولار).