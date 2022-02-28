وفاة الرسام والنحات الأرجنتيني أنطونيو سيغي

القاهرة - بوابة الوسط

توفي، السبت، في بوينس آيرس عن 88 عاما الرسام والنحات الأرجنتيني، أنطونيو سيغي، وفق ما أفادت مصادر عدة مقربة من الراحل الذي يعتبر أحد أبرز الفنانين في أميركا اللاتينية.

وترك أنطونيو سيغي وراءه رصيدا غنيا من اللوحات والمطبوعات الحجرية والنقوش التي تتسم بالحنين والطابع الشعري وتعبر عن نظرة ساخرة إلى المجتمع، غالبا ما حضرت فيها شخصيات رجال يعتمرون القبعات.

وكان الفنان الذي أقام في فرنسا منذ ستينات القرن العشرين موجودا مع زوجته في الأرجنتين لدى وفاته، بحسب ما أبلغ مصدر في وزارة الثقافة الفرنسية وكالة «فرانس برس».

ونقلت جريدة «لا ناسيون» عن مقربين من أسرة سيغي أنه توفي بسكتة قلبية بعد خضوعه لجراحة في الورك.

وأقيم نحو 200 معرض فردي لأعمال أنطونيو سيغي خلال المسيرة الطويلة للفنان المولود في 11 يناير 1934 بكوردوبا الواقعة على بعد 700 كيلومتر إلى الغرب من بوينس آيرس.

في فرنسا قُلد العام 2018 وساما برتبة ضابط في مجال الآداب والفنون وكان عضوا في الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون والآداب.

وكانت لسيغي بعد دراسته الرسم والنحت في فرنسا وإسبانيا اعتبارا من العام 1951 محطات في كل أنحاء أميركا اللاتينية، واستقر أخيرا في فرنسا العام 1963.

وفي العام 2019، تبرغ للمكتبة الوطنية الفرنسية بنحو 500 من أعماله.

ولم ينقطع سيغي رغم إقامته في فرنسا عن التردد باستمرار على بلده الأم الأرجنتين، إلا خلال حقبة الديكتاتورية (1976-1983)، عندما رفضت السلطات العسكرية تجديد جواز سفره.