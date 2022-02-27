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المطرب العراقي بوعتيج يطرح أغنية «حبك» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 05:00 مساء
المطرب العراقي بوعتيج يطرح أغنية «حبك» (فيديو)
بوستر أغنية المطرب العراقي بوعتيج «حبك» (خاص لـ بوابة الوسط)
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طرح المطرب العراقي بوعتيج أحدث أعماله الغنائية فيديو كليب بعنوان «حبك» عبر قناة الشركة المنتجة على «يوتيوب».

أغنية «حبك» كلمات رضا السوداني، ألحان بوعتيج، توزيع رامسن جورج، مكس وماستر حسن العراقي، إشراف عام حسن بن قحطان، إنتاج «تذكار» للإنتاج الفني، والفيديو من تصميم سفيان العبيدي، وفقا لبيان.

تقول كلمات الأغنية:
حبك غير أحوالي بس إنت الصدق غالي .. لا تعشق أبدا غيري أريدك وحدي بس مالي
عايش وحدك بروحي بس إنت دوا جروحي.. باسمك سجلت روحي وأريدك يمي تبقالي
أضمك رايد من الناس خايف لا يحسدونك.. هي الجنة يم الله وجنه بنظرة عيونك

وأعرب بوعتيج عن سعادته من تخطي الأغنية حاجز 720 ألف مشاهدة بعد مرور 10 أيام فقط من طرحها على القناة.

ووجه المطرب العراقي الشكر لكل فريق عمل الأغنية وشركة الإنتاج في أول تعاون بينهما، والذي يتطلع للعمل معهم في أغانٍ أخرى يتم التحضير لها الفترة المقبلة.

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