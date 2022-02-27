أعمال داوستاشى والقويضي فى «برج الحوت»

القاهرة - بوابة الوسط

ينظم غاليري «آرت كورنر» بالقاهرة المعرض السنوي للفنان التشكيلي عصمت داوستاشي، مع ضيف الشرف الفنان السفير يسري القويضي، حيث يعرض داوستاشي أحدث لوحاته من مجموعة «كل يوم لوحة»، بدءًا من 14 مارس.

ويعرض القويضي لوحاته، التي لم تعرض من قبل، ويقول: «سنحتفل معًا بعيد ميلاده وميلادي ( 14 و10 مارس - برج الحوت) بالاستجابة لدعوته للاشتراك معه في الاحتفال الذي اعتاد صديقنا الأستاذ جورج عدلي السندي صاحب غاليري (آرت كورنر) على تنظيمه سنويًّا تكريمًا للفنان داوستاشي».

وعلى هامش المعرض الذي يحمل اسم «برج الحوت»، سيوقع الفنان القويضي كتابه الجديد «داوستاشي عبر أعماله الفنية».

وبين حي بحري وحي الأنفوشي، حيث مسجد أبو العباس المرسي، وُلد داوستاشي، العام 1943، لإحدى العائلات المسلمة التي نزحت من جزيرة كريت.

وأقام داوستاشي، أول معرض له في الرسم والتصوير الزيتي العام 1962، قبل أن يدرس فن النحت بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، ويتخرج بدرجة امتياز العام 1967 (تخصص نحت)، فيما عمل داوستاشي لمدة أربع سنوات في ليبيا حتى 1972 في الإخراج والرسم الصحفي، وأقام أحد معارضه في بنغازي، ثم عمل في التلفزيون المصري مخرجًا مساعدًا في البرامج الثقافية، ثم عمل في وزارة الثقافة مشرفًا على المعارض بالمراقبة العامة للفنون الجميلة بالإسكندرية بمتحف محمود سعيد.

ولدى داوستاشي محاولات في كتابة السيناريو «الصمت 1982»، والقصة القصيرة «أشكال هندسية 1986»، والشعر «كلاميات 1966» والنقد، كما نفذ مجموعة من الأفلام السينمائية الملونة فوق شريط الفيلم الخام أو السابق تصويره بالإضافات الخطية واللونية والخربشة.