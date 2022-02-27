«الإسماعيلية السينمائي» يكرم المخرج عواد شكري.. ويعقد مؤتمرا صحفيا الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

تكرم إدارة مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» برئاسة المخرج سعد هنداوي، المخرج عواد شكري في الدورة الثالثة والعشرين، المقرر إقامتها في الفترة من 17 إلى 23 مارس المقبل.

المخرج عواد شكري هو أحد أهم مخرجي السينما التسجيلية في مصر, تخرج في المعهد العالي للسينما العام 1978، وأخرج عديد الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مثل «الحلق»، «المحجر»، «قطر الصعيد»، «صائد الثعابين»، و«القشاش»، التي شاركت في مهرجانات سينمائية كبيرة مثل «ليبزغ» في ألمانيا، و«سينما الحقيقة» في فرنسا، وفاز بعدة جوائز دولية عن تلك الأفلام.

من ناحية أخرى، تعقد إدارة المهرجان في الواحدة ظهر الإثنين، مؤتمرًا صحفيًّا لكشف تفاصيل الدورة الجديدة، وذلك بحضور رئيس المهرجان المخرج سعد هنداوي، ورئيس المركز القومي للسينما السيناريست زينب عزيز.

يعد مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تخصصت في عرض الأفلام الوثائقية والقصيرة، وبدأت أولى دوراته العام 1991.