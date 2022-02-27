وائل عامر يتعاقد مع محمود عبدالمغني على «الجمعية»

القاهرة - بوابة الوسط

تعاقد الفنان المصري محمود عبدالمغني مع المنتج وائل عامر على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان «الجمعية»، وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد النقلي، وينتمي العمل لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة.

وأشار المنتج وائل عامر إلى أن شركة «الفارس للإنتاج الفني» الجهة المنتجة للعمل، تواصل حاليًا التعاقد مع عدد كبير من النجوم للانضمام لبطولة المسلسل المقرر البدء في تصويره عقب شهر رمضان المقبل، وسوف يتم إعلانهم في وقت لاحق، مؤكدًا أن المسلسل من نوعية الدراما الشعبية وسوف يتم عرضه خارج السباق الرمضاني، وفقًا لبيان.

يشار إلى أن الجهة المنتجة سبق أن خاضت الإنتاج السينمائي من خلال فيلم «استدعاء ولي عمرو» بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفي، صبري فواز، سماح أنور، إيمان السيد، ندى بهجت، محمد يونس، حمادة الليثي، والطفل فارس عامر، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.