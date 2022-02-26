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أوركسترا زغرب تتضامن مع أوكرانيا بهذا القرار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 فبراير 2022, 03:28 مساء
أوركسترا زغرب تتضامن مع أوكرانيا بهذا القرار
صورة مؤرخة في 12 فبراير 2022 من مسيرة في كييف ضد الغزو الروسي (أ ف ب)
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تضامنًا مع أوكرانيا، سحبت أوركسترا زغرب الفيلهارمونية، الجمعة، مقطوعتين موسيقيتين للمؤلف الروسي الشهير تشايكوفسكي، من حفلة لها، في حلقة جديدة ضمن سلسلة إجراءات وقرارت مشابهة يعبر بها المنتمون لقطاع الفنون حول العالم عن رفضهم الغزو الروسي.

وقالت الفرقة عبر موقعها الإلكتروني «بسبب الوضع الجديد في أوكرانيا الذي يؤثر على العالم بأسره ويثير قلقًا مرعبًا، تعرب أوركسترا زغرب الفيلهارمونية... عن تضامنها مع الشعب الأوكراني وتغيّر برنامج حفلها الليلة»، وفق «فرانس برس».

ومن بين مؤلفات تشايكوفسكي الموسيقية الثلاث التي كان من المقرر عزفها في قاعة فاتروسلاف ليسينسكي الجمعة، بقيت فقط مقطوعة واحدة على الكمان ضمن البرنامج، في حين استُبدلت المقطوعتان الموسيقيتان الأخريان بعملين للودفيغ فان بيتهوفن وصامويل باربر.

 الغزو الروسي
قال مدير الأوركسترا ميركو بوخ لجريدة Jutarnji List الإلكترونية «أجرينا أمس تدريبات اتسمت بكآبة كبيرة»، مضيفًا «لدينا زملاء كثر من أوكرانيا وكانوا مستائين للغاية، وشعرنا جميعًا بالسوء لذلك غيّرنا برنامج الحفل الموسيقي... نحن فنانون، ولا يمكننا أن نحارب إلا عبر الموسيقى».

وفي غضون ذلك، أعلن المسرح الوطني الكرواتي في زغرب تأجيل حفل مرتقب في 6 مارس بعنوان «سرينادة روسية»، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وأوقف المايسترو الروسي الشهير فاليري غيرغيف، وهو رئيس مسرح مارينسكي في سانت بطرسبرغ والمعروف بعلاقاته المقربة من الكرملين، فجأة الخميس، من المشاركة في حفلات موسيقية كان من المقرر أن يقود فيها أوركسترا فيينا الموسيقية في قاعة كارنيغي بنيويورك.

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