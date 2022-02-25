كييف تستقبل شون بن لإخراج وثائقي عن الغزو الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

يتواجد الممثل المخرج الأميركي، شون بن، حاليا في كييف، حيث يصور وثائقيا عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورصدت الكاميرات وجود شون بن بين المشاركين في مؤتمر صحفي نظمته الحكومة في كييف، كما أظهره مقطع مصور نُشر عبر حساب الرئيس الأوكراني على «إنستغرام»، وهو يلتقي فولوديمير زيلينسكي، وفق «فرانس برس».

وجاء في رسالة باللغة الأوكرانية نشرتها الرئاسة عبر «فيسبوك» أن «المخرج أتى إلى كييف لتسجيل كل الأحداث الدائرة في أوكرانيا، وبصفته مخرجا للوثائقيات لكي يكشف للعالم حقيقة غزو روسيا لبلدنا».

وأضافت الرسالة «شون بن اليوم هو من بين داعمي أوكرانيا وموجود في أوكرانيا. بلدنا ممتن له على بادرة الشجاعة والصدق هذه».

ولفتت الرئاسة الأوكرانية إلى أن الفنان الأميركي أظهر شجاعة «يفتقدها كثر آخرون، خصوصا من الساسة الغربيين». وكان شون بن زار أوكرانيا في نوفمبر الفائت والتقى عسكريين.

ويصور الممثل (61 عاما) الحائز جائزتي أوسكار عن «هارفي ميلك» و«ميستيك ريفر»، الوثائقي لحساب استوديوهات «فايس»، بحسب قناة «إن بي سي نيوز».

وتتزامن زيارة بن إلى أوكرانيا مع إطلاق روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق في الأراضي الأوكرانية يتخللها قصف صاروخي وإطلاق قذائف قرب مدن كثيرة، مع معارك على تخوم العاصمة كييف.

وأثار شون بن الجدل سابقا بالتزاماته السياسية أو بآرائه عن الأحداث العالمية، خصوصا بعد مقابلته مع بارون المخدرات المكسيكي خواكين «إل تشابو» غوسمان خلال تواريه عن العدالة.