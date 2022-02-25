Atwasat

كييف تستقبل شون بن لإخراج وثائقي عن الغزو الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 03:37 مساء
كييف تستقبل شون بن لإخراج وثائقي عن الغزو الروسي
شون بن في مهرجان كان السينمائي في جنوب فرنسا في 11 يوليو 2021 (ا ف ب)
alwasat radio

يتواجد الممثل المخرج الأميركي، شون بن، حاليا في كييف، حيث يصور وثائقيا عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورصدت الكاميرات وجود شون بن بين المشاركين في مؤتمر صحفي نظمته الحكومة في كييف، كما أظهره مقطع مصور نُشر عبر حساب الرئيس الأوكراني على «إنستغرام»، وهو يلتقي فولوديمير زيلينسكي، وفق «فرانس برس».

وجاء في رسالة باللغة الأوكرانية نشرتها الرئاسة عبر «فيسبوك» أن «المخرج أتى إلى كييف لتسجيل كل الأحداث الدائرة في أوكرانيا، وبصفته مخرجا للوثائقيات لكي يكشف للعالم حقيقة غزو روسيا لبلدنا».

وأضافت الرسالة «شون بن اليوم هو من بين داعمي أوكرانيا وموجود في أوكرانيا. بلدنا ممتن له على بادرة الشجاعة والصدق هذه».

ولفتت الرئاسة الأوكرانية إلى أن الفنان الأميركي أظهر شجاعة «يفتقدها كثر آخرون، خصوصا من الساسة الغربيين». وكان شون بن زار أوكرانيا في نوفمبر الفائت والتقى عسكريين.

ويصور الممثل (61 عاما) الحائز جائزتي أوسكار عن «هارفي ميلك» و«ميستيك ريفر»، الوثائقي لحساب استوديوهات «فايس»، بحسب قناة «إن بي سي نيوز».

وتتزامن زيارة بن إلى أوكرانيا مع إطلاق روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق في الأراضي الأوكرانية يتخللها قصف صاروخي وإطلاق قذائف قرب مدن كثيرة، مع معارك على تخوم العاصمة كييف.

وأثار شون بن الجدل سابقا بالتزاماته السياسية أو بآرائه عن الأحداث العالمية، خصوصا بعد مقابلته مع بارون المخدرات المكسيكي خواكين «إل تشابو» غوسمان خلال تواريه عن العدالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين لا يكترث إن كان «منبوذا» دوليا.. كيف استعدت روسيا للعقوبات الغربية؟

بوتين لا يكترث إن كان «منبوذا» دوليا.. كيف استعدت روسيا للعقوبات الغربية؟
كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا

كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا
كاركاتير خيري - روسيا اليوم

كاركاتير خيري - روسيا اليوم
لافروف: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وفق هذا الشرط

لافروف: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وفق هذا الشرط
تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة «الليبية للآداب»

تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة «الليبية للآداب»
«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل

«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا

الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
عون: البرلمان الشرعي اختار رئيس حكومة جديدا وعلينا احترام قراره

عون: البرلمان الشرعي اختار رئيس حكومة جديدا وعلينا احترام قراره
بايدن: لن أتحدث إلى بوتين.. وإبعاد روسيا من نظام «سويفت» خيار مطروح

بايدن: لن أتحدث إلى بوتين.. وإبعاد روسيا من نظام «سويفت» خيار مطروح
الرئيس الأميركي: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا

الرئيس الأميركي: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا
(فيديو) الجيش الأوكراني: قتال مستمر حول قاعدة عسكرية قرب كييف

(فيديو) الجيش الأوكراني: قتال مستمر حول قاعدة عسكرية قرب كييف
لا لثقافة الشيطنة

لا لثقافة الشيطنة
الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022

الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022
الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية

الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
الأمم المتحدة تدين أساليب التسويق «غير الأخلاقية» لبدائل حليب الأم

الأمم المتحدة تدين أساليب التسويق «غير الأخلاقية» لبدائل حليب الأم
«على بياض» وأسئلة لا بُد منها

«على بياض» وأسئلة لا بُد منها
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الممثلات المكتنزات في سنغافورة يحاربن الأحكام المسبقة على المسرح
الممثلات المكتنزات في سنغافورة يحاربن الأحكام المسبقة على المسرح
انطلاق ملتقى الإبداع الثقافي في نسخته الرابعة
انطلاق ملتقى الإبداع الثقافي في نسخته الرابعة
«أنغامي» تنفرد بحصرية أعمال النجم عمرو دياب
«أنغامي» تنفرد بحصرية أعمال النجم عمرو دياب
اللبنانية جنى روحانا تغني بالمصري «رومانسية» (فيديو)
اللبنانية جنى روحانا تغني بالمصري «رومانسية» (فيديو)
تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة «الليبية للآداب»
تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس...
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية...
الروائية عائشة إبراهيم: هذه أول تجربة روائية نسائية ليبية ناضجة حققت معايير السرد
الروائية عائشة إبراهيم: هذه أول تجربة روائية نسائية ليبية ......
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها...
4 مخرجين يكشفون تفاصيل أعمالهم في «الإسكندرية للفيلم القصير»
4 مخرجين يكشفون تفاصيل أعمالهم في «الإسكندرية للفيلم القصير»...
المزيد
كييف تستقبل شون بن لإخراج وثائقي عن الغزو الروسي
كييف تستقبل شون بن لإخراج وثائقي عن الغزو الروسي...
الحاراتي.. إطلالة على حزام الأنساق المضمرة
الحاراتي.. إطلالة على حزام الأنساق المضمرة...
العراق ينجح في ترميم 3 قطع أثرية دمرها «داعش»
العراق ينجح في ترميم 3 قطع أثرية دمرها «داعش»...
تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة «الليبية للآداب»
تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة ......
اللبنانية جنى روحانا تغني بالمصري «رومانسية» (فيديو)
اللبنانية جنى روحانا تغني بالمصري «رومانسية» (فيديو)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط