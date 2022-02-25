Atwasat

العراق ينجح في ترميم 3 قطع أثرية دمرها «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 12:25 مساء
العراق ينجح في ترميم 3 قطع أثرية دمرها «داعش»
مدينة الحضر العراقية الأثرية جنوب الموصل في 24 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

بعد نحو سبع سنوات من عرض «داعش» مقاطع مصورة تظهر تدميرها، كشف العراق ثلاث قطع أثرية بعد ترميم، الخميس، في مدينة الحضر التاريخية العائدة لأكثر من ألفي عام.

وفي مراسم جرت داخل الموقع الأثري الهام الواقع على مسافة حوالى مئة كيلومتر جنوب غرب مدينة الموصل، جرى عرض القطع الثلاث التي هي عبارة عن وجهين بشريين وتمثال، أعيد وضعها على أحد معابد المدينة الشهيرة حيث كانت قبل تدميرها إلى قطع صغيرة، وفق «فرانس برس».

وجلس الحضور وسط القناطر الحجرية المزخرفة لمعابد مملكة الحضر الكثيرة التي ترتفع أمتارا في السماء.

ورفعت لافتة على أحد الجدران كتب عليها «أهلا ومرحبا بكم في الاحتفالية الخاصة بمناسبة إنهاء (المرحلة الأولى) لأعمال الصيانة والتأهيل للآثار التي تضررت أثناء احتلال عصابات داعش الظلامية».

في الجهة الأخرى من مكان الاحتفالية، لا تزال الرافعات منتشرة في المكان، وحولها الأعمدة المهيبة لهذه المدينة التي كانت «عاصمة أول مملكة عربية وتحمل جذور المدن العربية الاسلامية»، وفق اليونسكو.

والحضر المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، كانت بين أولى المناطق التي سيطر عليها التنظيم المتطرف خلال هجومه في العراق.

وقال مدير مفتشية آثار نينوى خير الدين أحمد ناصر لوكالة فرانس برس إن القطع التي رممت «تعرضت إلى تكسير وتهشيم وإسقاط من أماكنها. تم العثور عليها مبعثرة في أرجاء الموقع».

وأضاف «استطعنا جمع العديد من أجزاء هذه القطع وإعادتها إلى مكانها الصحيح»، موضحا أن «طريقة التكسير العشوائية وفقدان العديد من القطع» عقدت مسألة الترميم.

وقام بعملية الترميم كوادر مفتشية آثار وتراث نينوى بالتعاون مع «المنظمة الدولية لدراسات المتوسط» الإيطالية (ISMEO) وبتمويل من مؤسسة «ألِف» الدولية، كما أوضح ناصر.

وسيستكمل ترميم قطع أخرى من الموقع، وفق ناصر الذي أضاف «وُضعت خطة بخصوص (استكمال الترميم)»، وستتم «إعادة عدد من الجدران وترميمها».

ونشر تنظيم الدولة (داعش) مطلع مارس 2015 فيديوهات تظهر تدميره لآثار مدينة الحضر. وقال مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات في وزارة الثقافة علي عبيد شلغم إن التنظيم المتطرف «دمر كل شيء مهم في هذه المدينة، لكننا تمكننا من القيام بأعمال الصيانة».

وتحمل آثار المدينة التي تأسست 200 عام قبل الميلاد وازدهرت في القرن الثالث بعد الميلاد،  طابع «الهندسة الإغريقية والرومانية بعناصر تزيين ذات جذور شرقية»، وفق اليونسكو. وأدرجت كذلك على قائمة «التراث المهدد بالخطر» في العام 2015.

ودمر تنظيم الدولة قبل أن يتم دحره في العام 2017 مواقع أثرية مهمة في الموصل ونينوى، لا سيما مدينة نمرود الاثرية التي يعود تاريخها الى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وكانت تعد درة الحضارة الآشورية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل

«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا

الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
بايدن: لن أتحدث إلى بوتين.. وإبعاد روسيا من نظام «سويفت» خيار مطروح

بايدن: لن أتحدث إلى بوتين.. وإبعاد روسيا من نظام «سويفت» خيار مطروح
الرئيس الأميركي: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا

الرئيس الأميركي: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا
(فيديو) الجيش الأوكراني: قتال مستمر حول قاعدة عسكرية قرب كييف

(فيديو) الجيش الأوكراني: قتال مستمر حول قاعدة عسكرية قرب كييف
لا لثقافة الشيطنة

لا لثقافة الشيطنة
الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022

الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022
الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية

الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
«على بياض» وأسئلة لا بُد منها

«على بياض» وأسئلة لا بُد منها
كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟

كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟
«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية

«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية
معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية من 4 محاور

معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية ...
روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات

روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات
اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»

اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تونس تسحب فيلم «ديث أون ذي نايل» بسبب ممثلة إسرائيلية
تونس تسحب فيلم «ديث أون ذي نايل» بسبب ممثلة إسرائيلية
زوج المصورة المقتولة خلال تصوير «راست» غاضب على بالدوين
زوج المصورة المقتولة خلال تصوير «راست» غاضب على بالدوين
الممثلات المكتنزات في سنغافورة يحاربن الأحكام المسبقة على المسرح
الممثلات المكتنزات في سنغافورة يحاربن الأحكام المسبقة على المسرح
انطلاق ملتقى الإبداع الثقافي في نسخته الرابعة
انطلاق ملتقى الإبداع الثقافي في نسخته الرابعة
«أنغامي» تنفرد بحصرية أعمال النجم عمرو دياب
«أنغامي» تنفرد بحصرية أعمال النجم عمرو دياب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس...
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية...
الروائية عائشة إبراهيم: هذه أول تجربة روائية نسائية ليبية ناضجة حققت معايير السرد
الروائية عائشة إبراهيم: هذه أول تجربة روائية نسائية ليبية ......
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها...
4 مخرجين يكشفون تفاصيل أعمالهم في «الإسكندرية للفيلم القصير»
4 مخرجين يكشفون تفاصيل أعمالهم في «الإسكندرية للفيلم القصير»...
المزيد
العراق ينجح في ترميم 3 قطع أثرية دمرها «داعش»
العراق ينجح في ترميم 3 قطع أثرية دمرها «داعش»...
تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة «الليبية للآداب»
تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة ......
اللبنانية جنى روحانا تغني بالمصري «رومانسية» (فيديو)
اللبنانية جنى روحانا تغني بالمصري «رومانسية» (فيديو)...
«أنغامي» تنفرد بحصرية أعمال النجم عمرو دياب
«أنغامي» تنفرد بحصرية أعمال النجم عمرو دياب...
انطلاق ملتقى الإبداع الثقافي في نسخته الرابعة
انطلاق ملتقى الإبداع الثقافي في نسخته الرابعة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط