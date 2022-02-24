اللبنانية جنى روحانا تغني بالمصري «رومانسية» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت المطربة اللبنانية الشابة جنى روحانا أغنيتها الجديدة «رومانسية» من كلمات عمر المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع محمود صبري.

الأغنية تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتعمل على تسويقها في السوق المصري الشركة المنتجة للعمل «Arpu Plus» والمتعاونة مع شركة «وتري» للإنتاج والتوزيع الرقمي، وفقا لبيان.

جنى عادة ما تميل إلى كتابة أغنياتها خصوصا أنها ابنة الشاعر مارون روحانا، وتحرص على اختيار المواضيع الاجتماعية والعاطفية الوجدانية التي تقرّبها من الناس وتجعلها متجددة على الدوام وباحثة عن الخيارات التي تناسبها وتقدمها بالصورة المحببة.

جنى كانت قد فازت من قبل في برنامج «ستوديو الفن» وقدّمت حينها أغنية خاصة حملت عنوان «حبيبة حبيبي» من كلماتها وألحانها، شكلت حالة متجانسة من التعاون مع شركة «Music Is My Life» التي تبنت موهبتها وآمنت بها.

تواجدت جنى في إسطنبول حيث كانت ضيفة شرف في عديد من المسارح، قدّمت من خلالها أغنياتها الخاصة وأغاني طربية شعبية وكلاسيكية لاقت استحسان الحاضرين من الجاليات العربية.