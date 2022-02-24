«أنغامي» تنفرد بحصرية أعمال النجم عمرو دياب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «أنغامي إنك» (أنغامي) عقد شراكة حصرية مع النجم المصري عمرو دياب، للانفراد ببثّ جميع أغانيه وفيديوهاته وإصداراته القديمة والمستقبلية من إنتاج شركة «ناي فور ميديا» عبر المنصة.

يعتبر عمرو دياب الفنان الأكثر استماعًا في المنطقة العربية، ويحتل الصدارة في عدد الاستماعات على «أنغامي» مع اقترابه من عتبة المليار استماع. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لإضفاء طابع متفرد على مكتبة «أنغامي» المتنوعة من الملفات الموسيقية والمدونات الصوتية، حيث يستطيع محبوّ النجم المصري الاستماع إلى مجموعة واسعة من أشهر أغانيه، بالإضافة إلى إصداراته المستقبلية من ألبومات غنائية ومقاطع فيديو حصريا ومجانا عبر «أنغامي»، وفقا لبيان.

ومع استحواذها الآن على باقة أعمال دياب من إنتاج «ناي»، بالإضافة إلى جميع إصداراته اللاحقة، تعمل المنصة على ترسيخ مكانتها بوصفها الوجهة المثلى لعشّاق «الهضبة» بصوته المميز وأسلوبه الموسيقي الجذاب – وهما الميزتان اللتان جعلتاه يتصدر قوائم البث الموسيقي في المنطقة وغدا الفنان العربي الوحيد الذي وصل إلى مصاف العالمية، حيث يردد الناس أغانيه المحبوبة في جميع أنحاء العالم. وتعتبر هذه الشراكة بداية تعاون طويل واستراتيجي بين الطرفين.

في إطار تعليقه على الاتفاقية، قال الفنان عمرو دياب: «أنا متحمس جدًا لهذا المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز علاقتي بجمهوري، والوصول إلى مستمعين جدد حول العالم. واخترت أنغامي باعتبارها منصة عربية استطاعت ترسيخ مكانتها عالميًا، وتقدم الثقافة العربية على المسرح الدولي، ولأنني أشاركها الرؤية نفسها في تطوير المواهب المحلية ومساعدتهم على إيصال أصواتهم حول العالم. ولا يقف التعاون عند هذا الحدّ فقط، إنما يشكل بداية شراكة استراتيجية أوسع نطاقا مع أنغامي، حيث سنتعاون معا لإيصال رسالتنا».

من جانبه، قال إدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أنغامي»: «توفر أنغامي لمستخدميها مجموعة لا متناهية من الأعمال الغنائية، ومقاطع الفيديو، والمدوّنات الصوتية، والفعاليات، وغيرها. كما تدعم المبدعين العرب لمشاركة أصواتهم مع العالم. يسعدنا ويشرفنا أن نتعاون مع النجم العربي والعالمي عمرو دياب متيحين الفرصة أمام جمهوره للاستماع إلى رصيده الموسيقي الغني من إنتاج شركته ناي فور ميديا، وجميع إصداراته القادمة فقط وحصريا عبر منصتنا».