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«ريش» يحصد جائزتين في مهرجان «الرباط الدولي» بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 03:45 مساء
«ريش» يحصد جائزتين في مهرجان «الرباط الدولي» بالمغرب
بوستر فيلم «ريش» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يواصل فيلم «ريش» للمخرج المصري، عمر الزهيري، جولاته الحافلة بالجوائز في المهرجانات والتي كان أحدثها في مهرجان «الرباط الدولي لسينما المؤلف»، حيث حصد جائزة النقد من المهرجان بجانب جائزة أفضل ممثلة لبطلة الفيلم دميانة ناصر مناصفة مع بطلة الفيلم الإيراني «تيتي».

وعُرض «ريش» في الدورة الأولى من مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» بالمملكة السعودية خلال ديسمبر الماضي، وقبلها اكتسح جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان «أيام قرطاج السينمائية»، وهي: «التانيت الذهبي» (الجائزة الكبرى للمهرجان)، «التانيت الذهبي» للعمل الأول للمخرج عمر الزهيري، الذي نال أيضا جائزة أفضل سيناريو بالاشتراك مع السيناريست أحمد عامر، وذهبت جائزة أفضل ممثلة لدميانة نصار التي قامت بالدور الرئيسي في الفيلم، وفقا لبيان.

قبل هذا فاز «ريش» بجائزة «نجمة الجونة» لأفضل فيلم عربي روائي طويل في مهرجان «الجونة السينمائي»، وخلال المهرجان قدمت مجلة «فارايتي» لمخرجه عمر الزهيري جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط.

فيلم «ريش» يبني عالما غير محدد المكان والزمان حول حدث خيالي عن قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه. ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج.. الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

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استضاف «كان السينمائي» 2021 العرض العالمي الأول لـ«ريش»، حيث فاز بالجائزة الكبرى لـ«أسبوع النقاد الدولي» وجائزة «فيبريسي»، كما نال تنويه خاص من مهرجان «آفاق جديدة السينمائي الدولي» في بولندا، وجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز «روبرتو روسيلني» في مهرجان «بينجياو السينمائي الدولي» بالصين.

الفيلم من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة «Still Moving»، بالمشاركة مع «فيلم كلينك» والمنتج محمد حفظي و«Lagoonie Film Productions» للمنتجة شاهيناز العقاد، درك جان وارينك كوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير، وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة «Film Clinic Indie Distribution».

الممثلة المصرية دميانة ناصر (خاص لـ بوابة الوسط)
الممثلة المصرية دميانة ناصر (خاص لـ بوابة الوسط)
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