Atwasat

الأردن يعلن اكتشاف موقع أثري من العصر الحجري الحديث

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 05:00 مساء
الأردن يعلن اكتشاف موقع أثري من العصر الحجري الحديث
صورة لموقع أثري من العصر الحجري الحديث أعلن اكتشافه في الأردن، 22 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن الأردن، الثلاثاء، اكتشاف فريق علماء أردني فرنسي موقعًا أثريًا يعود إلى سبعة آلاف عام قبل الميلاد، مرتبطًا بصيد الغزلان وبممارسة طقوس دينية ويعود إلى العصر الحجري الحديث، في منطقة نائية في البادية بجنوب شرق المملكة.

وأعلن وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز أن «المنشأة فريدة من نوعها في العالم ومرتبطة بممارسة طقوس دينية»، وفق «فرانس برس».

وأشار البيان الرسمي حول الاكتشاف الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية «بترا»، إلى أن المنشأة تحتوي على «أقدم مجسم معماري بالعالم»، ومصائد حجرية تعود لسبعة آلاف عام قبل الميلاد، بالإضافة إلى حجرين عليهما شكل بشري بحجم الإنسان الطبيعي تقريبًا.

وبدأت المهمة العلمية التي أدت إلى هذا الاكتشاف في العام 2012 بمبادرة من المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في عمان وجامعة الحسين بن طلال وبتمويل فرنسي أردني مشترك. ويهدف المشروع إلى دراسة التطور المجتمعي في العصر الحجري لا سيما بالنسبة إلى تنقل الشعوب في الصحراء.

ومنذ العام 2013، حصلت اكتشافات عدة ضمن المشروع، بينها مصائد حجرية للصيد الجماعي التي تتكوّن من جدران غير مرتفعة من حجارة مرصوفة تمتد لعدة كيلومترات بشكل مدخل متسع من جهة ينتهي بمواقع ضيقة مستديرة كانت تُجمع فيها الحيوانات الواقعة في المصيدة.

وقال البيان إن الاكتشاف يؤكد «ثقافة مجتمع الصيادين خلال العصر الحجري الحديث الذين مارسوا الصيد الجماعي للغزلان باستخدام المصائد الحجرية الضخمة»، مشيرًا إلى وجود «مخيمات» قرب المصائد الحجرية.

انتعاش للسياحة
وأقيم احتفال رسمي، مساء الثلاثاء، احتفاءً بالاكتشاف الذي يضم أيضًا 250 قطعة أثرية متحجرة معظمها من أصول بحرية، ودمى، وأدوات صوانية، ومواقد مرتبطة بممارسة طقوس دينية.

وقالت سفيرة فرنسا لدى الأردن فيرونيك فولاند خلال الاحتفال إن الاكتشاف «يقدم لنا شهادة لا تقدر بثمن عن تاريخ الحياة في الشرق الأوسط وتقاليدها وطقوسها».

وأشارت إلى دعم بلادها «حوالي 10 بعثات أثرية فرنسية في الأردن».

وقال الفايز خلال الاحتفال «نتطلع مع ظهور الاكتشافات الأثرية الجديدة إلى انتعاش مستدام لقطاع السياحة».

ويضم الأردن مواقع أثرية عديدة شاهدة على الأزمنة والحضارات من العصور الحجري والبرونزي والحديدي والبابليون والفرس واليونان والرومان.

وقبل تفشي جائحة «كورونا»، كان ما يزيد على خمسة ملايين سائح يزورون الأردن سنويًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات على روسيا

قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات على روسيا
كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة
«يويفا» يجتمع خلال ساعات بعد انتقاده الإبقاء على نهائي دوري الأبطال في روسيا

«يويفا» يجتمع خلال ساعات بعد انتقاده الإبقاء على نهائي دوري الأبطال في روسيا
الأوكرانيون على خط الجبهة متأهبون للفرار في أي وقت أمام اجتياح روسي

الأوكرانيون على خط الجبهة متأهبون للفرار في أي وقت أمام اجتياح روسي
7 مباريات في ختام المرحلة الأولى لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بظهور الأهلي طرابلس

7 مباريات في ختام المرحلة الأولى لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بظهور ...
بوتين يؤكد أنه لا يسعى لإعادة بناء «الإمبراطورية» الروسية

بوتين يؤكد أنه لا يسعى لإعادة بناء «الإمبراطورية» الروسية
اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»

اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»
«المركزي»: لم نتسلم أذونات صرف خاصة بأبواب الإنفاق العام خلال يناير

«المركزي»: لم نتسلم أذونات صرف خاصة بأبواب الإنفاق العام خلال يناير
الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد

الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد
الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو

الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو
(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا
القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد المعيدين

القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد ...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟
منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي (صور)

منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي ...
كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا

كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا
لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح

لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
يبدأ السبت.. 3 ليالٍ لمهرجان «اتجاهات عربية» بالأوبرا المصرية
يبدأ السبت.. 3 ليالٍ لمهرجان «اتجاهات عربية» بالأوبرا المصرية
«أمير الرومانسية» ريتشارد كلايدرمان يصدر ألبومه الـ35
«أمير الرومانسية» ريتشارد كلايدرمان يصدر ألبومه الـ35
وفاة الموسيقي الأميركي الرائد في تيار الغرانغ مارك لانيغان
وفاة الموسيقي الأميركي الرائد في تيار الغرانغ مارك لانيغان
تسجيل تسليم جوائز «الأوسكار» لجعل النقل التلفزيوني أكثر جاذبية
تسجيل تسليم جوائز «الأوسكار» لجعل النقل التلفزيوني أكثر جاذبية
وفاة مغني الروك البريطاني غاري بروكر
وفاة مغني الروك البريطاني غاري بروكر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس...
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. ......
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية...
الروائية عائشة إبراهيم: هذه أول تجربة روائية نسائية ليبية ناضجة حققت معايير السرد
الروائية عائشة إبراهيم: هذه أول تجربة روائية نسائية ليبية ......
الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة
الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة...
المزيد
«ريش» يحصد جائزتين في مهرجان «الرباط الدولي» بالمغرب
«ريش» يحصد جائزتين في مهرجان «الرباط الدولي» بالمغرب...
الأردن يعلن اكتشاف موقع أثري من العصر الحجري الحديث
الأردن يعلن اكتشاف موقع أثري من العصر الحجري الحديث...
فرقة «دافت بانك» الفرنسية تعود عبر الشبكات الاجتماعية
فرقة «دافت بانك» الفرنسية تعود عبر الشبكات الاجتماعية...
وفاة مغني الروك البريطاني غاري بروكر
وفاة مغني الروك البريطاني غاري بروكر...
تسجيل تسليم جوائز «الأوسكار» لجعل النقل التلفزيوني أكثر جاذبية
تسجيل تسليم جوائز «الأوسكار» لجعل النقل التلفزيوني أكثر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط