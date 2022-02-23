Atwasat

فرقة «دافت بانك» الفرنسية تعود عبر الشبكات الاجتماعية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 02:40 مساء
فرقة «دافت بانك» الفرنسية تعود عبر الشبكات الاجتماعية
صورة لمغنيي فرقة موسيقى الإلكترو الفرنسية «دافت بانك» في لوس أنجليس، 26 يونيو 2014 (أ ف ب)
alwasat radio

فاجأ عضوا فرقة موسيقى الإلكترو الفرنسية الشهيرة دافت بانك الجمهور، الثلاثاء، بعد عام تماما على إعلانهما انفصالهما، بعودتهما إلى الساحة ولكن.. عبر الشبكات الاجتماعية.

وكانت البداية خلال فترة ما بعد الظهر في ولاية كاليفورنيا الأميركية بمنشور عبر «تويتر» و«إنستغرام»، تبعته إعادة دافت بانك عبر منصة «تويتش» نشر تسجيل للنقل الحي لحفلة في لوس أنجليس تعود إلى ديسمبر 1997، شاركت فيها الفرقة الثنائية التي أسسها العام 1993 توما بانغالتير وغي مانويل دو هوميم كريستو، وفق «فرانس برس».

وأثارت الحفلة التي عرضت عبر «تويتش» عند الساعة 2.22 بتوقيت المحيط الهادي (22,22 بتوقيت غرينيتش) من يوم 02/22/2022 سيلا من التعليقات والشائعات عن احتمال إحياء الفرقة التي درج عضواها على وضع خوذتي روبوت في إطلالاتهما، قبل أن يعلنا رسميا انفصالهما في 22 فبراير 2021.

وأصدر رائدا موسيقى «فرنش تاتش» (اللمسة الفرنسية) في مرور عام على انفصالهما وتزامنا مع ظهورهما المفاجئ، الثلاثاء، عبر الشبكات الاجتماعية، علبة فاخرة لألبومهما الأول «هوموورك» (1997) في الذكرى الخامسة والعشرين لها. وتضم هذه الأسطوانة أغنيتهما الضاربة الأولى «أراوند ذي وورلد» التي أكسبتهما شهرة عالمية.

وأحدث نجما دافت بانك في 22 فبراير 2021 صدمة في الأوساط الموسيقية بإعلانهما انفصالهما من خلال مقطع فيديو مدته نحو ثماني دقائق نشراه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهران فيه معتمرين خوذة الروبوت التي اشتُهرا بها، وهما يسيران في أرض صحراوية قاحلة. وبعد تقابلهما بصمت وجها لوجه لبضع ثوان، يشغل أحدهما على ظهر الآخر عدا عكسيا انتهى بعد دقيقة بتفجيره تلقائيا ليصبح مجرد سحابة دخان.

التسويق
وشكل الثنائي منذ أغنية «هوموورك» الشهيرة سنة 1997، أبرز سفيرين لموسيقى الإلكترو الفرنسية في العالم. وكرس المغنيان نجاحهما العالمي مع ثلاثة أعمال حققت انتشارا واسعا وهي «ديسكافري» (2001) و«هيومن أفتر آل» (2005) و«راندوم أكسس ميموريز» (2013) مع أغنية «غت لاكي» الضاربة عالميا، إضافة إلى إطلالاتهما اللافتة على المسرح.

ويعود آخر ظهور لتوما بانغالتير وغي كانويل دو هوميم كريستو، الصديقان منذ أيام المدرسة، على المسرح إلى أربعة عشر عاما، لكن كانت لهما إطلالات قليلة خلال احتفالات تلفزيونية.

ومنذ بداياتهما، جعل الفرنسيان من التسويق عنصرا أساسيا في مسيرتهما وارتكزا فيه على عنصري الإقلال في الإنتاج والإطلالة الغامضة، إذ لا يُظهران وجهيهما إطلاقا ويصدران القليل من التسجيلات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات على روسيا

قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات على روسيا
كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة
«يويفا» يجتمع خلال ساعات بعد انتقاده الإبقاء على نهائي دوري الأبطال في روسيا

«يويفا» يجتمع خلال ساعات بعد انتقاده الإبقاء على نهائي دوري الأبطال في روسيا
الأوكرانيون على خط الجبهة متأهبون للفرار في أي وقت أمام اجتياح روسي

الأوكرانيون على خط الجبهة متأهبون للفرار في أي وقت أمام اجتياح روسي
7 مباريات في ختام المرحلة الأولى لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بظهور الأهلي طرابلس

7 مباريات في ختام المرحلة الأولى لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بظهور ...
بوتين يؤكد أنه لا يسعى لإعادة بناء «الإمبراطورية» الروسية

بوتين يؤكد أنه لا يسعى لإعادة بناء «الإمبراطورية» الروسية
اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»

اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»
«المركزي»: لم نتسلم أذونات صرف خاصة بأبواب الإنفاق العام خلال يناير

«المركزي»: لم نتسلم أذونات صرف خاصة بأبواب الإنفاق العام خلال يناير
الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد

الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد
الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو

الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو
(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا
القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد المعيدين

القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد ...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟
منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي (صور)

منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي ...
كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا

كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا
لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح

لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
يبدأ السبت.. 3 ليالٍ لمهرجان «اتجاهات عربية» بالأوبرا المصرية
يبدأ السبت.. 3 ليالٍ لمهرجان «اتجاهات عربية» بالأوبرا المصرية
«أمير الرومانسية» ريتشارد كلايدرمان يصدر ألبومه الـ35
«أمير الرومانسية» ريتشارد كلايدرمان يصدر ألبومه الـ35
وفاة الموسيقي الأميركي الرائد في تيار الغرانغ مارك لانيغان
وفاة الموسيقي الأميركي الرائد في تيار الغرانغ مارك لانيغان
تسجيل تسليم جوائز «الأوسكار» لجعل النقل التلفزيوني أكثر جاذبية
تسجيل تسليم جوائز «الأوسكار» لجعل النقل التلفزيوني أكثر جاذبية
وفاة مغني الروك البريطاني غاري بروكر
وفاة مغني الروك البريطاني غاري بروكر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس...
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. ......
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية...
الروائية عائشة إبراهيم: هذه أول تجربة روائية نسائية ليبية ناضجة حققت معايير السرد
الروائية عائشة إبراهيم: هذه أول تجربة روائية نسائية ليبية ......
الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة
الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة...
المزيد
«ريش» يحصد جائزتين في مهرجان «الرباط الدولي» بالمغرب
«ريش» يحصد جائزتين في مهرجان «الرباط الدولي» بالمغرب...
الأردن يعلن اكتشاف موقع أثري من العصر الحجري الحديث
الأردن يعلن اكتشاف موقع أثري من العصر الحجري الحديث...
فرقة «دافت بانك» الفرنسية تعود عبر الشبكات الاجتماعية
فرقة «دافت بانك» الفرنسية تعود عبر الشبكات الاجتماعية...
وفاة مغني الروك البريطاني غاري بروكر
وفاة مغني الروك البريطاني غاري بروكر...
تسجيل تسليم جوائز «الأوسكار» لجعل النقل التلفزيوني أكثر جاذبية
تسجيل تسليم جوائز «الأوسكار» لجعل النقل التلفزيوني أكثر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط