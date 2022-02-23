Atwasat

وفاة مغني الروك البريطاني غاري بروكر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 01:30 مساء
وفاة مغني الروك البريطاني غاري بروكر
المغني البريطاني غاري بروكر في لندن، 20 نوفمبر 2006 (أ ف ب)
alwasat radio

توفي عن عمر 76 عاما مغني فرقة «بروكول هاروم» البريطانية غاري بروكر، بحسب ما أفاد، الثلاثاء، الموقع الرسمي للفرقة التي اشتهرت بأسلوب «الروك المخدر» في أواخر ستينات القرن العشرين ومن أبرز أغنياتها «إيه وايتر شايد أوف بايل» (1967).

وجاء في بيان نشر على موقع الفرقة «ببالغ الأسى نعلن أن المغني وعازف البيانو والملحن في فرقة (بروكول هاروم) غاري بروكر في 19 فبراير 2022»، وفق «فرانس برس».

ووصف البيان الراحل بأنه «نور مشع لا يمكن تعويضه في الصناعة الموسيقية».

وأشار البيان إلى أن بروكر «كان يبلغ 76 عاما وكان يعالَج من مرض السرطان، لكنه توفي بسلام في منزله».

وتعلم غاري بروكر المولود في 29 مايو 1945 بشرق لندن العزف على البيانو والغيتار والبوق في سن مبكرة من والده الذي كان موسيقيا محترفا.

وبالإضافة إلى مشاركته في فرقة «بروكول هاروم»، تعاون هاوي موسيقى البلوز مع فرق عدة من بينها فرقتا إريك كلابتون ورينغو ستار، وكذلك مع مغنين كبول ماكارتني وجورج هاريسون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات على روسيا

قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات على روسيا
كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة
«يويفا» يجتمع خلال ساعات بعد انتقاده الإبقاء على نهائي دوري الأبطال في روسيا

«يويفا» يجتمع خلال ساعات بعد انتقاده الإبقاء على نهائي دوري الأبطال في روسيا
الأوكرانيون على خط الجبهة متأهبون للفرار في أي وقت أمام اجتياح روسي

الأوكرانيون على خط الجبهة متأهبون للفرار في أي وقت أمام اجتياح روسي
7 مباريات في ختام المرحلة الأولى لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بظهور الأهلي طرابلس

7 مباريات في ختام المرحلة الأولى لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بظهور ...
بوتين يؤكد أنه لا يسعى لإعادة بناء «الإمبراطورية» الروسية

بوتين يؤكد أنه لا يسعى لإعادة بناء «الإمبراطورية» الروسية
اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»

اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»
«المركزي»: لم نتسلم أذونات صرف خاصة بأبواب الإنفاق العام خلال يناير

«المركزي»: لم نتسلم أذونات صرف خاصة بأبواب الإنفاق العام خلال يناير
الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد

الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد
الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو

الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو
(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا
القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد المعيدين

القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد ...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟
منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي (صور)

منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي ...
كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا

كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا
لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح

لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
أصالة تتخطى حاجز المليونين مشاهدة بـ«تقول تبغاني» (فيديو)
أصالة تتخطى حاجز المليونين مشاهدة بـ«تقول تبغاني» (فيديو)
الجائحة تلهم فناني اللوحات الجدارية في ساو باولو
الجائحة تلهم فناني اللوحات الجدارية في ساو باولو
هشام ماجد: هذا هو سر حب الجمهور لـ«اللعبة»
هشام ماجد: هذا هو سر حب الجمهور لـ«اللعبة»
يبدأ السبت.. 3 ليالٍ لمهرجان «اتجاهات عربية» بالأوبرا المصرية
يبدأ السبت.. 3 ليالٍ لمهرجان «اتجاهات عربية» بالأوبرا المصرية
«أمير الرومانسية» ريتشارد كلايدرمان يصدر ألبومه الـ35
«أمير الرومانسية» ريتشارد كلايدرمان يصدر ألبومه الـ35
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس...
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. ......
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية...
الروائية عائشة إبراهيم: هذه أول تجربة روائية نسائية ليبية ناضجة حققت معايير السرد
الروائية عائشة إبراهيم: هذه أول تجربة روائية نسائية ليبية ......
الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة
الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة...
المزيد
وفاة مغني الروك البريطاني غاري بروكر
وفاة مغني الروك البريطاني غاري بروكر...
تسجيل تسليم جوائز «الأوسكار» لجعل النقل التلفزيوني أكثر جاذبية
تسجيل تسليم جوائز «الأوسكار» لجعل النقل التلفزيوني أكثر ......
وفاة الموسيقي الأميركي الرائد في تيار الغرانغ مارك لانيغان
وفاة الموسيقي الأميركي الرائد في تيار الغرانغ مارك لانيغان...
«أمير الرومانسية» ريتشارد كلايدرمان يصدر ألبومه الـ35
«أمير الرومانسية» ريتشارد كلايدرمان يصدر ألبومه الـ35...
يبدأ السبت.. 3 ليالٍ لمهرجان «اتجاهات عربية» بالأوبرا المصرية
يبدأ السبت.. 3 ليالٍ لمهرجان «اتجاهات عربية» بالأوبرا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط