وفاة الموسيقي الأميركي الرائد في تيار الغرانغ مارك لانيغان

القاهرة - بوابة الوسط

توفي الموسيقي الأميركي مارك لانيغان، الثلاثاء، في منزله بأيرلندا عن عمر ناهز 57 عاما، على ما أعلنت أوساط قريبة من الراحل الذي كان صديقا لأسطورة موسيقى الغرانغ كورت كوباين وكان يعتبر هو أيضا من رواد هذا التيار المولود في سياتل.

وجاء في نعي منشور على حساب الراحل عبر «تويتر»، «توفي صديقنا الحبيب مارك لانيغان صباح اليوم في منزله في كيلارني بايرلندا، وترك المغني وكاتب الأغنيات والموسيقي المحبوب البالغ السابعة والخمسين وراءه زوجته شيلي» برين. ولم يورد المنشور «أي معلومات أخرى» في الوقت الراهن «احتراما لخصوصية الأسرة»، وفق «فرانس برس».

وكان مارك لانيغان المولود في نوفمبر 1964 بالقرب من سياتل في ولاية واشنطن (شمال غرب الولايات المتحدة) في بداية مسيرته مغنيا وقائدا لفرقة الروك و«الغرانغ المخدر»، «سكريمينغ تريز» بين العامين 1984 و2000 ، ثم عضوا في فرقة «كوينز أوف ذي ستون إيدج» حتى 2014.

ويضم رصيد لانيغان الذي عمل منفردا في جزء من مسيرته، وتعاون مع فنانين آخرين، نحو 15 ألبوما مسجلا في الاستوديو. واشتهر إضافة إلى العزف على الغيتار والأورغ بصوت من نوع الجهير الأول (باريتون).

وكانت تربط لانيغان صداقة بقائد فرقة «نيرفانا» الشهيرة كورت كوباين الذي انتحر العام 1994 عن عمر ناهز 27 عاما، وكذلك بالشيف والكاتب الأميركي أنتوني بوردان الذي انتحر هو الآخر شنقا في الألزاس (شرق فرنسا) العام 2018.

ولم يخفِ الموسيقي الراحل في سيرته الذاتية إدمانه الكحول والهيرويين، وروى أنه كان على وشك الموت في مارس 2021 بسبب «كوفيد-19»، هو الذي اقتنع لبعض الوقت بنظريات المؤامرة في شأن هذه المرض، قبل أن يجري نقدا ذاتيا ويحضّ على أخذ اللقاحات المضادة له.