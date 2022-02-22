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يبدأ السبت.. 3 ليالٍ لمهرجان «اتجاهات عربية» بالأوبرا المصرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 02:30 مساء
يبدأ السبت.. 3 ليالٍ لمهرجان «اتجاهات عربية» بالأوبرا المصرية
وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم (خاص لـ بوابة الوسط)
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تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبدالدايم، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ممثلة في أوركسترا القاهرة السيمفوني بإشراف مديره الفني المايسترو أحمد الصعيدي، مهرجان «اتجاهات عربية» والذى ينطلق، السبت، على المسرح الكبير ويشمل 3 حفلات ويضم أعمالا لـ11 مؤلفا من مصر، والأردن، والعراق.

وقالت الدكتورة إيناس إن مهرجان «اتجاهات عربية» أحد مسارات إلقاء الضوء على الأعمال الموسيقية للمؤلفين العرب في القالب الكلاسيكي، وأضافت أنه يهدف إلى إثراء الحياة الموسيقية في الوطن العربي، مشيرة إلى دوره في التعبير عن الإبداعات المبتكرة التي تحمل الطابع العربي في الصورة الغربية. وأكدت أنه جرى تخصيص ليلة لتخليد الموسيقار الراحل جمال سلامة تضم مختارات من مؤلفاته البارزة في هذا الشكل.

من جانبه، قال مجدي صابر إن الفعاليات تشمل ثلاث ليالٍ وتبدأ في الثامنة، مساء السبت 26 فبراير، على المسرح الكبير بحفل بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة السوبرانو چولى جيبهارت ويتضمن قصيدا سيمفونيا بعنوان «مصر» لعلاء الدين مصطفى، «النخيل» للسوبرانو والأوركسترا لقتيبة النعيمي (العراق)، «سلام» لصبري حميدة، «حركتين من سيمفونية الأردن» لهيثم سكرية (الأردن )، «الأمل للأوركسترا» لعمرو عقبة، «مؤلفة للأوركسترا» لقائد الحفل محمد سعد باشا.

وتابع أن الحفل الثاني يقام في الثامنة، مساء الثلاثاء الأول من مارس، على المسرح الصغير ويقوده المايسترو أحمد الصعيدي ويحمل عنوان «أعمال أوركسترا الحجرة» ويضم مؤلفات «الملمس» لأحمد مدكور، و«أوركسترا وتري» لخالد شكري، و«أشعار من قصيدة حزينة - قصيدة البوق الفرنسي والبيانو والأوركسترا الصغير» لرمز صبري، و«الصحراء والرغبة» لقائد الحفل أحمد الصعيدي.

وتأتي الليلة الثالثة تحت عنوان «الوطن» وتتجمل بمؤلفات الموسيقار جمال سلامة وتقام في الثامنة، مساء السبت 5 مارس، على المسرح الكبير ويقودها المايسترو محمد سعد باشا وتشارك خلالها عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، وتضم ذكريات للأوركسترا الوتري، وفوج للأوركسترا، ورابسودية للبيانو والأوركسترا وسيمفونية. ‏

أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي (خاص لـ بوابة الوسط)
أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي (خاص لـ بوابة الوسط)
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