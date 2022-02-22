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هشام ماجد: هذا هو سر حب الجمهور لـ«اللعبة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 01:22 مساء
هشام ماجد: هذا هو سر حب الجمهور لـ«اللعبة»
هشام ماجد، يمين، وشيكو في مشهد من «اللعبة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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عاد العمل الكوميدي الشهير «اللعبة» في موسم ثالث بعنوان «اللعب مع الكبار» من تأليف سعد والي وإخراج معتز التوني، وهو من «عروض شاهد الأولى»، ويُعرض على «شاهد VIP».

يُسارع الصديقان اللدودان «مازو» و«وسيم» لاجتياز التحديات الجديدة ومحاولة الفوز في المستوى الأصعب بمساعدة فريقيهما، غير أن العقبات ستكون في طريقهما في كل خطوة، وتلاحقهما من كل حدب وصوب، وتهدد حياتهما وحياة عائلتيهما. وبعد انتهاء أول المهمات بسلام، تفاجئهما اللعبة بأمور دقيقة وغير متوقعة.

يؤكد هشام ماجد أن «هناك الكثير من المفاجآت، أترك تفاصيلها للحلقات كي لا أفسد عنصر التشويق على المشاهد، لكن يمكنني القول إن ثمة نجوم جدد سينضمون إلى اللعبة». وفي وقت يُعرب عن سعادته بما يمكن وصفه بالاكتساح غير المسبوق للعمل، يشير إلى «أننا نتعب ونجتهد على كل أعمالنا بالطريقة نفسها، لكن سر اللعبة يكمن في أنه أكثر عمل حقق تفاعلا من قبل الجمهور، إذ إن الناس تتعامل معه وكأنه مباراة يشجعون فيها فريقا على حساب آخر».

ويضيف بالقول إنه «بعيدا عن كون النص مكتوب بطريقة ممتازة، معنا ممثلين كوميديين كبار، ومخرج هو كوميديان بالفطرة». ويتابع «العمل مع فريق الممثلين ممتع جدا، وبعد وصولنا إلى الجزء الثالث، فقد صرنا بمثابة عائلة وكل منهم له الفضل في أن اللعبة حقق كل هذا النجاح، تحت قيادة المخرج معتز التوني».

يشار إلى أن شركاء شيكو وهشام ماجد في الموسم الجديد هم كالعادة مي كساب، وميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وسامي مغاوري، وعارفة عبدالرسول، ومنى أحمد زاهر، ومحمود حافظ وآخرين.

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