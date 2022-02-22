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أصالة تتخطى حاجز المليونين مشاهدة بـ«تقول تبغاني» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 12:20 مساء
أصالة تتخطى حاجز المليونين مشاهدة بـ«تقول تبغاني» (فيديو)
بوستر أغنية أصالة الجديدة «تقول تبغاني» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تخطت المطربة السورية أصالة حاجز المليونين مشاهدة بأغنيتها الجديدة «تقول تبغاني» وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي.

«تقول تبغاني» التي كتبها الأمير بدر بن محمد وألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطي وبالتعاون مع شركة روتانا، وتزامن طرحها مع عيد الحب، وقامت أصالة بإهدائها لزوجها فائق حسن وكذلك إلى جمهورها.

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة السورية، الجمعة، لإحياء حفل القرية العالمية في مدينة دبي، وستقدم خلال هذا الحفل مجموعة مميزة ومختارة من أجمل أغانيها لجمهور الإمارات والجاليات العربية ليستمتعوا سويا بكل ما تقدمه، ثم يلي هذا الحفل عدد من الجولات والحفلات الأخرى بالمنطقة العربية.

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