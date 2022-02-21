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معيتيق يرسم «أحلام ما بعد الحرب»

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الإثنين 21 فبراير 2022, 03:35 مساء
معيتيق يرسم «أحلام ما بعد الحرب»
الفنان عدنان معيتيق (بوابة الوسط)
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احتضنت صالة «ماركوم» (Mrkom) بمصراته، السبت، معرضا تشكيليا للفنان والناقد عدنان معيتيق، حمل عنوان «أحلام ما بعد الحرب»، صور من خلاله رؤيته للواقع المعاش وملامسة أوجاع الذات المتشظية بفعل العنف والحرب التي نفثت دخانها الأسود على الوجوه والجدران.

تعكس الفكرة قلقا وارتباكا وحزنا وضبابية في المشهد؛ لذا جاءت الملامح مشوهة والأجساد تستحيل إلى العدم، ورسما يمارس طقوس التجريد في وقع متشائم، وهي خطوط كما يقول معيتيق «بدأت تتشكل ملامحها منذ أكثر من خمس سنوات عبر رؤوس وحروف أجساد مبتورة وأحلام تحولت إلى كوابيس، رسمت بالأبيض والأسود والقليل من الأحمر وبعض ألوان الفرح المؤجل عما صدم الأوطان وذبح الآمال وحطم وقتل الأحلام».

ويرى من جانب آخر أن مدونات الجدران من حرف ورسم، من وشم وأثر، كلام بالمعلن للمطالبين بالحقوق وهمسات للمحبين، غمغمة اللون وحنو الخطوط باستقامتها وانكساراتها على أشكالها المرسومة، ظلال وخدوش، رائحة الطلاء، رائحة الطلاء!

إضافة إلى ذلك فوجوه الأبطال وقصصهم الشخصية بكل انكساراتها، مراكب خارج الخدمة، وانطباعاتنا على الموجودات، كل هذه الأشياء صنعت مفردات أخرى عما أنتجه في السابق بعيدة عن زمن الثيران وبعيدة عن المؤثرات المباشرة من التقاطات المعارض وكتالوجات المشاهير، في حقيقتها «خبرة وتفاعل» ثم احتراق طموحات أغلبها كانت رغبة في الارتفاع نتج عنها السقوط في زمن الأحلام الموءودة.

تسيح الألوان وتتمدد في مسارب باحثة عن نوافذ للخروج أو وهي تحاول رسم شيء آخر يتخلق من صهير الوجع؛ دوامة من البناء والهدم تعكس حالة الصراع الداخلي الذي يعانيه الفنان ومحيطه ولتبيانها يلجأ للألوان الصارخة تعبيرا عن التفاعل الجواني المكتوم والمتحفز للظهور.

الكثير من الوجوه المتجاورة المكسوة بالاكتئاب والقتامة تتشوق لحضور آخر ينقلها من مربعها المربك إلى دوائر الثبات والسكينة، رصد يمارس غواية البوح بلغة العيون والشفاه المذمومة وحواجب تكمل ثلاثية الغضب.

جانب من معرض الفنان عدنان معيتيق (بوابة الوسط)
جانب من معرض الفنان عدنان معيتيق (بوابة الوسط)
جانب من معرض الفنان عدنان معيتيق (بوابة الوسط)
جانب من معرض الفنان عدنان معيتيق (بوابة الوسط)
جانب من معرض الفنان عدنان معيتيق (بوابة الوسط)
جانب من معرض الفنان عدنان معيتيق (بوابة الوسط)
جانب من معرض الفنان عدنان معيتيق (بوابة الوسط)
جانب من معرض الفنان عدنان معيتيق (بوابة الوسط)
جانب من معرض الفنان عدنان معيتيق (بوابة الوسط)
جانب من معرض الفنان عدنان معيتيق (بوابة الوسط)
جانب من معرض الفنان عدنان معيتيق (بوابة الوسط)
جانب من معرض الفنان عدنان معيتيق (بوابة الوسط)
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