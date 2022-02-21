شهادة التميز لفتحية الجديدي في «مؤتمر الإعلاميين»

طرابلس - بوابة الوسط

منح مجلس إدارة أكاديمية سفراء التميز والإبداع شهادة التميز للكاتبة الصحفية، فتحية الجديدي، وذلك على هامش مؤتمر الإعلاميين الذي أقيم مؤخرا بفندق باب البحر، في طرابلس.

واعترافًا بإسهامهم في محراب الصحافة تسلم الدكتور بالقاسم صميدة شهادة تقدير، ومُنحت شهادة دكتوراه فخرية للشاعر والصحفي جابر نور سلطان، إضافة إلى تكريم نخبة من الصحفيين والإعلاميين.

يشار إلى أن الجديدي بدأت مشوارها مع صاحبة الجلالة منذ سنة 1997، وتولت خلال هذه الرحلة الإشراف على صفحات تهتم بقضايا المرأة والتعريف بحقوقها إلى جانب الاستطلاعات المعنية بالشأن الخدمي، وإعدادها لصفحة لقاء تتناول حوارات مع المسؤولين في المؤسسات والمرافق والقطاعات العامة، وشغلت مناصب رئيس قسم التحقيقات وسكرتير تحرير ومدير تحرير في المطبوعات الحكومية والقطاع الخاص.

وتشغل حاليا مدير تحرير جريدة «الصباح» اليومية بالهيئة العامة للصحافة، وهي عضو ببعض لجان العمل داخلها، إضافة إلى مشاركاتها في الفعاليات والمشاريع والمناشط الإعلامية بالداخل والخارج.

منح الكاتبة الصحفية فتحية الجديدي شهادة التميز على هامش مؤتمر الإعلاميين بطرابلس (بوابة الوسط)