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عروض «موسكو على الجليد» تنطلق بدار الأوبرا المصرية الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 11:15 صباحا
عروض «موسكو على الجليد» تنطلق بدار الأوبرا المصرية الإثنين
من عروض فرقة «موسكو على الجليد» (خاص لـ بوابة الوسط)
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نظرا لاستكمال تجهيزاتها الفنية تنطلق عروض فرقة «موسكو على الجليد» الروسية في الثامنة، مساء الإثنين، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث تقدم باليهي سندريلا وبحيرة البجع بطريقة التزحلق على الجليد.

فرقة باليه «موسكو على الجليد» تأسست العام 2003 على يد فيتالي فيدينيف أحد نجوم فرقة أوكرانيا الوطنية للباليه بهدف تقديم لون جديد ومختلف من الفنون يجمع الرقص الكلاسيكي والإيقاعي بفنون حركية أخرى تجذب اهتمام الصغار والكبار وتضم أكثر من 300 عارض حققوا نجاحا باهرا أثناء جولاتهم العالمية في مختلف الدول منها مصر، وفنلندا، واليابان، وإسبانيا، وكوريا، والأرجنتين، والبرازيل، وألمانيا، وأستراليا وغيرها.

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