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ورشة لعلي بدرخان ضمن أنشطة «بورسعيد لسينما العالم القديم»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 فبراير 2022, 05:03 مساء
ورشة لعلي بدرخان ضمن أنشطة «بورسعيد لسينما العالم القديم»
وفد مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم مع المخرج علي بدرخان (خاص لـ بوابة الوسط)
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في إطار دعمه المواهب الفنية يقيم مهرجان «بورسعيد لسينما العالم القديم» (أوروبا وآسيا وأفريقيا» برئاسة المخرج إسماعيل مراد ورشة لفنون صناعة الفيلم يحاضر فيها المخرج الكبير علي بدرخان.

تستمر الورشة على مدار ستة أيام، وتعلن نتيجتها أثناء فعاليات المهرجان الذي تقام دورته الافتتاحية خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو 2022.

وقال المخرج الكبير علي بدرخان: «إن الورشة ستعتمد على فنون وحرفية صناعة الفيلم وهي الجانب التقني والإخراجي والمونتاج وكتابة السيناريو والممثل وفن التمثيل، وستكون مكثفة بحيث تتناسب مع توقيت المهرجان».

وأعرب بدرخان عن سعادته بتقديم هذه الورشة في مدينة بورسعيد الباسلة، ولأبنائها من المواهب الفنية الشابة.

ومن جانبه، قال المخرج إسماعيل مراد: «إن مشاركة المخرج الكبير علي بدرخان وتقديمه لأولى ورش فنون صناعة الفيلم في المهرجان أمر نعتز ونفخر به جميعًا، وأعتقد أن الورشة ستكون من أهم الفعاليات التي يحظى بها المهرجان في دورته الأولى».

يشار إلى أن المشاركة في الورشة ستكون قاصرة على 15 شخصًا من مواهب بورسعيد، ويمكن الالتحاق بها عن طريق التسجيل وإرسال السيرة الذاتية إلى موقع إلكتروني خاص سيتم إعلانه قبل انطلاق المهرجان بعدة أسابيع.

وكان وفد من إدارة مهرجان «بورسعيد» اجتمع مع المخرج الكبير علي بدرخان؛ للتشاور حول الورشة، ضم الوفد المخرج إسماعيل مراد رئيس المهرجان والناقد سيد محمود سلام مدير برنامج الأنشطة بالمهرجان، والفنان صلاح عبدالعزيز الأمين العام للمهرجان، وأميرة عاطف الأمين العام المساعد.

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