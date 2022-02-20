وفاة المغني اللبناني سامي كلارك عن 73 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي المغني اللبناني سامي كلارك عن 73 عامًا في بيروت، الأحد، بعدما قدم للمكتبة الموسيقية مئات الأغنيات حقق بعضها نجاحًا كبيرًا، خصوصًا في ثمانينات القرن العشرين.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، بأن كلارك توفي فجرًا بمستشفى «القديس جاورجيوس» في بيروت، حيث كان يعالج بسبب مشكلة في القلب، وفق «فرانس برس».

وعانى كلارك مشكلات صحية في السنوات الأخيرة، وخضع العام 2019 لجراحة القلب المفتوح.

وُلد سامي كلارك، واسمه الحقيقي سامي حبيقة، في قرية ضهور الشوير بمنطقة المتن شمال بيروت في مايو 1948.

وانطلق في مجال الموسيقى في أواخر ستينات القرن الماضي بعد سنوات قليلة من التحاقه بكلية الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيروت، من دون التخرج فيها. وانطلق في بداية مسيرته بالأغنية الغربية، ونجح في تحقيق شهرة، خصوصًا بفضل تعاونه مع المؤلف الموسيقي إلياس الرحباني الذي منحه فرصة المشاركة في مهرجانات عالمية عدة. وأثمر التعاون بينهما أعمالًا لاقت نجاحًا بينها، خصوصًا أغنية «موري موري» بالإنجليزية.

وفي رصيد كلارك مئات الأغنيات تنوعت بين أنماط مختلفة منها العاطفي والوطني وأغنيات الأطفال، من أشهرها «آه على هالأيام» و«قومي تنرقص يا صبية» و«قلتيلي ووعدتيني».

كما غنى بلغات كثيرة بينها الفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية. لكن انتشار سامي كلارك القوي في العالم العربي يعود خصوصًا لغنائه شارات مسلسلات كرتونية حققت نجاحًا كبيرًا في ثمانينات القرن الماضي ولا تزال تتردد حتى اليوم، أبرزها «غريندايزر» الذي غنى له أغنيتي المقدمة والنهاية، و«جزيرة الكنز»، إضافة إلى بعض الإعلانات.

ويزخر سجله بجوائز كثيرة من مهرجانات موسيقية عالمية في بلدان عدة بينها ألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا. كما كان كلارك من أوائل الذين خاضوا غمار الأغنية المصورة في بدايات انتشار التلفزيون في العالم العربي.

ورغم التراجع الكبير في إنتاجاته الفنية اعتبارًا من تسعينات القرن العشرين، استمر سامي كلارك في الإطلالات الإعلامية مع تقديم بعض الأعمال المتفرقة.

كما تركز ظهوره أخيرًا على الساحة الفنية المحلية من خلال حفلات أحياها ضمن فرقة ثلاثية حملت اسم «The Golden Age» (العصر الذهبي) مع زميليه المغنيين اللبنانيين الأمير الصغير وعبده منذر.

كذلك جرى التداول باسمه إعلاميًّا في السنوات القليلة الماضية إثر رفضه عرضًا تلقاه ليكون مشتركًا في برنامج تلفزيوني مخصص لتعريف الجمهور العربي العريض بأصوات غنائية لأشخاص متقدمين في السن، بعدما اعتبر أن مثل هذه الدعوة تنتقص من قيمته الفنية كمغنٍ مخضرم صاحب تاريخ حافل بالنجاحات.

وبقي كلارك حتى الأسابيع القليلة الماضية يحضِّر لأعمال فنية جديدة، بينها إعلانه نهاية العام الماضي الإعداد لنسخة جديدة من أغنية الشارة لمسلسل «غريندايزر» مع فرقة سيمفونية من بولندا بإشراف الملحن الإماراتي إيهاب درويش.