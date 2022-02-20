«الحارة» يفوز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في «أنوناي السينمائي» بفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الفيلم الأردني «الحارة» للمخرج والكاتب باسل غندور، بجائزة لجنة التحكيم الكبرى ضمن فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان «الفيلم الدولي الأول» في أنوناي بعرضه الأول بفرنسا، ليكمل الفيلم في 2022 مسيرته الدولية الشيقة التي بدأها منتصف العام الماضي.

«الحارة» حظي بإشادات واسعة ضمن عروضه في أكثر من عشرة مهرجانات دولية في أهم مدن أوروبا، وأحدثها مهرجان «روتردام السينمائي الدولي»، أحد أقدم المهرجانات في أوروبا والعالم في (قسم Harbour)، ليكون أول فيلم أردني طويل يشارك في تاريخ المهرجان المرموق، كما شهد قبل شهرين عرضه الأول عربيًّا في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي».

وتلقى فيلم «الحارة» الإشادات النقدية والمدح من النقاد والمواقع العالمية، منها سكرين دايلي، Backseat Mafia، موقع Pop Matters الأميركي الشهير وموقع The Upcoming البريطاني وجريدة Corriere Del Ticino السويسرية وغيرها ممن وصفوا الفيلم بالفاتن، المبهر، الملحمي، والمشوق الذي سيعلق في ذهنك طويلًا.

فيلم «الحارة» حصل على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان «لوكارنو السينمائي»، وأُقيم عرضه في ساحة بياتزا غراندي، أكبر شاشة سينما في الهواء الطلق بأوروبا، حيث سجل أول مشاركة لفيلم أردني طويل في تاريخ المهرجان وأول فيلم عربي يشارك في قسم بياتزا غراندي منذ 2008.

«الحارة» من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، بركة رحماني، منذر رياحنة، ميساء عبد الهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي. ومن إنتاج بيت الشوارب (يوسف عبدالنبي)، The Imaginarium Films (رولا ناصر) وLagoonie Film Production (شاهيناز العقاد) كمنتج مشارك، وتتولى شركة «MAD Solutions» مهام توزيع الفيلم عربيًّا، بينما تتولى الشركة الفرنسية Elle Driver المبيعات في باقي أنحاء العالم.