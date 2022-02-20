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تكريم خيري بشارة في «الإسماعيلية السينمائي الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 فبراير 2022, 12:50 مساء
تكريم خيري بشارة في «الإسماعيلية السينمائي الدولي»
المخرج المصري خيري بشارة (الإنترنت)
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يكرم مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية» المخرج المصري الكبير خيري بشارة، وذلك خلال دورته الـ23 المقرر إقامتها في الفترة من 17 وحتى 23 مارس المقبل.

بدأ خيرى بشارة حياته المهنية مخرجًا تسجيليًّا أخرج عديد الأفلام التسجيلية من أشهرها «طائر النورس»، «طبيب في الأرياف»، و«صائد الدبابات»، ثم اتجه بعد ذلك للسينما الروائية ليصبح أحد رواد جيل الواقعية الجديدة في السينما المصرية.

مهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية» يقيمه المركز القومي للسينما سنويًّا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته العام 1991.

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