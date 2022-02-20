عمرو سعد ينتهي من تصوير الفيلم العالمي «همس الصحراء»

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى الممثل المصري عمرو سعد من تصوير دوره في الفيلم العالمى «همس الصحراء» مع النجمة الأميركية ميرا سورفينو الحائزة جائزة الـ«أوسكار» مرتين، والنجوم المصريين نيللى كريم وسيد رجب، والممثل الأميركي جون سافاج، والفنانة الإيطالية التونسية مايا طلام.

وتم التصوير في منطقة صحراء سيوة بمصر (غرب القاهرة)، والفيلم من إخراج الإيطالية إيلاريا بوريلي.

ويعد الفيلم المشاركة الأولى لعمرو في فيلم عالمي والذي يراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني، ويقدمه بشكل جديد ويحرص من خلاله على إبراز طاقاته التمثيلية، ويحمل عددًا من المفاجآت أثناء طرحه.

من ناحية أخرى، يكرم مهرجان «الأقصر للسينما الأفريقية» في دورته الحادية عشرة، التي تقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، النجم عمرو سعد عن أعماله الفنية، حيث يأتى عمرو من لبنان من أجل تكريمه والعودة مباشرة لاستكمال تصوير مسلسل «توبة»، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وهو من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته ماجد المصري، أحمد بدير، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، كريم عفيفي.