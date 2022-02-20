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كانييه ويست يرفض بث ألبومه الجديد على المنصات الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 فبراير 2022, 10:07 صباحا
كانييه ويست يرفض بث ألبومه الجديد على المنصات الكبرى
كانييه ويست في لاس فيغاس في سبتمبر 2015 (أ ف ب)
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اعتراضًا على ما سماه «قمع» قطاع صناعة الموسيقى، أعلن مغني الراب الأميركي الملياردير، كانييه ويست، أن ألبومه الجديد لن يكون متاحًا على منصات البث التدفقي الكبرى لكن فقط على جهاز متصل بالإنترنت يمكن شراؤه.

ففي منشور عبر «إنستغرام»، أعلن رجل الأعمال (44 عامًا) والمعروف بغرابة أطواره وتقلبات مزاجه، أن في إمكان معجبيه الاستماع إلى عناصر موسيقية عدة من ألبومه المقبل «دوندا 2» - الغناء والموسيقى والطبول والباس - على جهاز بشكل مكبر صوت صغير متصل بالإنترنت أطلقت عليه تسميه Stem Player، سيكون متوافرًا اعتبارًا من 22 فبراير بسعر 200 دولار، وفق «فرانس برس».

ولاحظ الملياردير في منشوره أن «شركات التكنولوجيا جعلت الموسيقى شبه مجانية، لذا إذا لم يبع (المغني) أحذية رياضية وينفذ جولات، لا يمكنه أن يؤمّن طعامه».

وأوضح أن «الفنانين اليوم لا يحصلون سوى على 12 في المئة من الأموال التي تجنيها الصناعة» الموسيقية. ورأى أن «الوقت حان لتحرير الموسيقى من نظام القمع هذا»، داعيًا زملاءه وزميلاته إلى «تولي الأمر وبناء نظامهم الخاص».

وقال كانييه ويست الذي غيّر اسمه أخيرًا إلى «يي» بموجب قرار قضائي «لا يمكن لأحد أن يدفع لي في مقابل عدم الاحترام. نضع سعرنا الخاص لفننا».

وسبق لكانييه ويست أن اتخذ موقفًا من منصات البث التدفقي العملاقة في سياق ذي طابع أوسع عالميًا يتمثل في حملة لمقاطعة منصة «سبوتيفاي» أطلقها في أواخر يناير أسطورة موسيقى «فولك روك» نيل يونغ بسبب بثها مدونات صوتية (بودكاست) للمقدم الأميركي الشهير جو روغان المتهم بنشر معلومات مضللة بشأن كوفيد-19 وبالإدلاء بتصريحات عنصرية.

وكسب كانييه ويست ثروته بفضل حذائه Yeezy من «أديداس»، وشهدت مسيرته انعطافًا ذا طابع دينيّ وصوفيّ، ما جعله يفوز العام 2021 بجائزة «غرامي» في فئة «أفضل ألبوم للموسيقى المسيحية المعاصرة» عن «جيزس إز كينغ». وصدر ألبومه الأخير «دوندا» عام 2021.

وكان ويست الذي انفصل عن زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان دعم ترامب العام 2016 قبل أن يترشح شخصيًا لانتخابات الرئاسة الأميركية العام 2020، وحصل في الولايات الـ11 التي تأهل فيها على 60 ألف صوت.

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