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مزاد على منتجات «إن إف تي» فنية خاصة بترامب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 فبراير 2022, 12:30 مساء
مزاد على منتجات «إن إف تي» فنية خاصة بترامب
ميلانيا ترامب تقوم بجولة في البيت الأبيض المُزيّن في عيد الميلاد عام 2017 (أ ف ب)
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أعلنت شبكة «بارلر» أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، يعتزمان بيع عشرة آلاف منتج «إن إف تي» رقمي (رموز غير قابلة للاستبدال) تظهر لحظات مميزة طبعت ولايته الرئاسية.

وذكر بيان أن مجموعة المنتجات الرقمية تتألف من «عشرة أعمال فنية رقمية أصلية، تظهر لحظات مميزة من فترة رئاسة ترامب، مثل زيارة جبل راشمور في 4 يوليو، وفعاليات عيد الميلاد في البيت الأبيض». ولن يُكشف عن الأعمال إلا بعد المزاد.

وأطلقت ميلانيا العام الماضي منصتها للرموز غير القابلة للاستبدال طرحت فيها أعمالا رقمية عدة من بينها لوحة مائية تظهر عينيها الزرقاوين، وفق «فرانس برس».

وذكر موقع «فايس» الإخباري أن المزاد الأول الذي نُظم في يناير كان مخيبا للآمال إذ اشترى المنظمون أنفسهم المجموعة المعروضة. وأكدت السيدة الأولى السابقة أن الشاري كان طرفا ثالثا.

وستُباع منتجات «إن إف تي» التابعة للملياردير الجمهوري والمسماة «POTUS TRUMP NFT» بسعر ثابت قدره خمسين دولارا للمنتج الواحد عبر موقع usamemorabilia.com، وهو امتداد لمنصة ميلانيا، في 21 فبراير، وهو يوم إجازة في الولايات المتحدة تكريما للرؤساء الأميركيين.

ومن المقرر في هذا اليوم كذلك إطلاق الشبكة الاجتماعية الخاصة بدونالد ترامب «Truth Social» رسميا، رغم أن عددا من وسائل الإعلام الأميركية أفاد بأن إطلاق المنصة سيؤجل إلى مارس.

وقدم الرئيس السابق المنصة على أنها بديل لـ«فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» التي مُنع من استخدامها على خلفية تحريض مؤيديه على العنف قبل أحداث الكابيتول التي جرت في 6 يناير 2021.

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