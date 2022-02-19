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لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 19 فبراير 2022, 11:20 صباحا
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
الفنانة نجاة أبوشيبة مبدعة لوحة الكاكاوية (بوابة الوسط)
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شيء جميل أن نعتد بأنفسنا؛ ولكن نحن الليبيين نبالغ، أحيانا، في هذا الاعتداد حتى نعتقد أن العالم يعرف عنا كل شيء، من شهامتنا، وكبريائنا، وأطباقنا التي ليس مثلها أطباق. وأحيانا يخيل لنا أن مفردات لهجتنا المحلية سائدة في العالم كله، مع العلم أنه أحيانا تكون لهجتنا المتداولة هي أقرب إلى اللغة العربية، فمثلا «الكاكاوية» هي الاسم العربي الصحيح للفول السوداني، وإن كان هو الأكثر تداولا في الدول العربية.

لوحة الكاكاوية
رائعة لوحة الفنانة نجاة أحمد أبوشيبة، التي تسمّت بلوحة «الكاكاوية» للفنانة. الليبيون يعرفون جيدا هذه العملية التي تفصل القشور عن حبة الكاكاوية المحمصة؛ واللوحة بتسيد اللون القرمزي الذي يشبه لون قشرة الكاكاوية يجعل من لا يعرف ما تقوم به قد لا ينتبه إلى حبات الكاكاوية المتطايرة بفعل حركة رج الصحن باليدين، بسبب انتقاء الفنانة للون المائل إلى الأحمر. في تقديري أن اللوحة كان ينبغي أن يقدم لها وصف قصير لهذه العملية.

رحلت لوحاتها من دون رفقة مبدعتها
لا يجد لها الباحث أو المهتم بفنها سوى مقال واحد كتبته عنها الشاعرة حواء القمودي، لا مشاركات في معارض، ولا صفحة لها أو عنها في هذا الفضاء الذي يهتم حتى بأنواع الفحم والزيوت المحرقة، وأنواع العناكب! فهل هذا هو سبب عدم وصول إبداعنا إلى العالم؟.

برزت لوحاتها في معارض مشتركة فقط
عموما حوارها مع السيدة الشاعرة حواء القمودي، كان شاملا، ولكنه يعلن أنها بأسف.. لم تقدم حتى هذا اليوم معرضا خاصا بها، فقط تشارك في معارض مشتركة، ولا توثق حتى اسم المعرض الذي شاركت به، لوحاتها تسافر إلى معارض خارجية، ولكن تظل هي معلمة تربية فنية تمنح طالباتها خلاصة تجربة فنية. وهذا وحق الله حبس لرؤى وأنامل فنانة مبدعة. تؤكد أن لديها رؤى للفن توثق ما تتذوقه من جماليات الأشياء، يتأسس رسمها للوحاتها من أعماقها، فتعبر من خلال اللوحة عن مشاعرها وهمومها وأحزانها وأحلامها، وبالتأكيد أفراحها.

مشاركات عالمية بدون حضورها
الفنانة نجاة أحمد أبوشيبة تحصلت على بكالوريوس من كلية الفنون الجميلة تخصص رسم وتصوير العام 1995م، وشاركت في عدد من المعارض، و«ارتحلت» لوحاتها للمشاركة في عدد من المعارض خارج البلاد. هذا للأسف ما أستطيع أن أقوله، كان بودي أن تعرفون تاريخ ومكان ميلادها وتجربتها، وتطلعاتها، ولكنني لم أجد هذه المعلومات متطلعا أن تصلني ممن يعرف فالتوثيق أمانة يتعين أن تصل إلى أجيالنا.

لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
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