المغربية أسما لزرق تطرح «حالي اتلخبط»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت المطربة المغربية أسما لزرق أغنية جديدة بعنوان «حالي اتلخبط» عبر تطبيق «أنغامي»، حيث صورتها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازي.

وتغني أسما «حالي اتلخبط» باللهجة المصرية، من كلمات محمد البوغة وألحان شريف إسماعيل وتوزيع طارق عبدالجابر، وظهرت أسما في أحداث الكليب بأداء تمثيلي مميز ليؤكد المخرج جميل جميل المغازي على تطور الفنانة المغربية كممثلة بشكل كبير.

وأعربت لزرق عن سعادتها بتعليقات الجمهور الإيجابية، متمنية أن ينال العمل النجاح اللائق به.

يشار إلى أن «أنغامي» منصة رقمية للموسيقى متوفرة على كل أنظمة التشغيل والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث إنها تحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني.