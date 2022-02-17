مركز السينما العربية يمنح محمد قبلاوي جائزة شخصية العام

القاهرة - بوابة الوسط

ضمن فعاليات الدورة الـ72 من مهرجان «برلين السينمائي الدولي»، أعلن مركز السينما العربية تقديم جائزة شخصية العام العربية السينمائية إلى محمد قبلاوي، مؤسس ورئيس مهرجان «مالمو للسينما العربية» بالسويد، نظرا لنشاطه الملحوظ في دعم السينما العربية عبر المهرجان الذي يستهدف ترويج السينما العربية في السويد والدول الإسكندنافية.

محمد قبلاوي منتج ومخرج فلسطيني - سويدي، شارك في إنتاج عشرات الأفلام الوثائقية والتلفزيونية، وفي 2011 أسس مهرجان «مالمو للسينما العربية» بالسويد، الذي يهدف إلى تشجيع صُناع الأفلام العرب على إيجاد المزيد من الفرص لرواية قصصهم، وساهم في دعم المشروعات السينمائية العربية.

عرض المهرجان عبر دوراته السابقة مئات الأفلام العربية، أشهرها أفلام ترشحت إلى الأوسكار، مثل الأردني «ذيب» للمخرج ناجي أبو نوَّار والتونسي «الرجل الذي باع ظهره» للمخرجة كوثر بن هنية والفيلم الفلسطيني القصير «الهدية» للمخرجة فرح النابلسي، كذلك عرض المهرجان أفلاما عربية مهمة شاركت في مهرجانات دولية وفازت بالجوائز، مثل «واجب» للمخرجة آن ماري جاسر و«ليل خارجي» للمخرج أحمد عبدالله السيد و«بيك نعيش» لمهدي برصاوي و«غزة مونامور» للأخوين عرب وطرزان ناصر و«علي معزة وإبراهيم» لشريف البنداري وغيرها من الأفلام.

ضمن المهرجان أيضا، أطلق قبلاوي سوق مهرجان مالمو الذي يستهدف دعم مشروعات الأفلام العربية لترى النور، حيث وصل إجمالي الدعم المادي في أحدث دورات المهرجان إلى 250 ألف دولار، ووصل عدد المشروعات المستفيدة خلال دوراته الماضية إلى حوالي 100 مشروع، أشهرها «كوستا برافا» للمخرجة اللبنانية مونيا عقل و«على كف عفريت» لكوثر بن هنية و«كباتن الزعتري» للمخرج علي العربي، و«200 متر» للمخرج أمين نايفة و«كلشي ماكو» للمخرجة ميسون الباجه جي و«قربان» لنجيب بلقاضي و«أوفسايد الخرطوم» لمروة زين و«أرواح صغيرة» لدينا ناصر.

يشغل قبلاوي أيضا منصب مدير عام شركة التوزيع السينمائي التي تحمل اسم السينما العربية في السويد، التي عملت على توزيع أفلام عربية هناك، منها العراقي «الرحلة» لـمحمد الدراجي واللبناني «محبس» لصوفي بطرس، والمصري «فتاة المصنع» لمحمد خان واليمني «أنا نجوم بنت العاشرة» و«مطلقة» للمخرجة خديجة السلامي.

إتاحة الفرصة

وعقب الإعلان عن الجائزة، قال قبلاوي «الجائزة تتويج لجهد طويل على مدار سنوات، حاولت فيها منح الفرصة للسينما العربية أن تتواجد في أماكن لم يسبق لها الوجود فيها، ففي مطلع الألفية كانت أمور مثل طرح فيلم عربي في القاعات السويدية، أو مساهمة السويد في تمويل فيلم عربي، أمورا خيالية. وهو إنجاز أسعد به وأشكر كل من ساعدوني في بلوغه كما أشكر مركز السينما العربية على هذه الجائزة التي أفتخر بها».

- نشاط مكثف لـ«مركز السينما العربية» في «فينيسيا السينمائي الدولي»

- «EFP» ومركز السينما العربية يكشفان الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

جائزة شخصية العام السينمائية تأتي ضمن استراتيجية مركز السينما العربية للترويج لصناعة السينما العربية على المستوى الدولي، ودعم صُناع السينما العربية، ففي السنوات الماضية قدم مركز السينما العربية الجائزة إلى وزيرة الثقافة التونسية السابقة شيراز العتيري، والمنتج والمؤلف محمد حفظي رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، وعبدالحميد جمعة رئيس مهرجان «دبي السينمائي الدولي» ومسعود أمر الله آل علي المدير الفني للمهرجان.