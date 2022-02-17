Atwasat

عرض مخطوطة «الأمير الصغير» للمرة الأولى في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 03:50 مساء
عرض مخطوطة «الأمير الصغير» للمرة الأولى في فرنسا
معروضات مرتبطة بالكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت-إكزوبيري بمتحف الفنون الزخرفية في باريس، 15 يناير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

تُعرض مخطوطة «الأمير الصغير» للمرة الأولى في فرنسا ضمن معرض ينطلق، الخميس، في باريس يزخر بنصوص مكتوبة بخط يد الكاتب والطيار الفرنسي الشهير أنطوان دو سانت-إكزوبيري تكشف المخيلة الخصبة لصاحب القصة التي اكتسبت شهرة عالمية واسعة.

ويتيح معرض «لقاء مع الأمير الصغير» الذي يستضيفه متحف الفنون الزخرفية في باريس حتى 26 يونيو، الفرصة أمام زوّاره للاطلاع على نسخة القصة المكتوبة بخط اليد، وفق «فرانس برس».

وكُتبت الرواية العام 1942 في الولايات المتحدة، وتحديدا في نيويورك وقرية أشاروكن المتاخمة لجزيرة لونغ أيلاند.

وعندما غادر سانت-إكزوبيري أميركا في أبريل العام 1943 ليحارب في شمال أفريقيا، أعطى المخطوطة لعشيقته الصحفية سيلفيا هاميلتون التي باعتها بدورها إلى مكتبة ومتحف مورغان العام 1968.

وأعارت المؤسسة النيويوركية أهم أوراق الرواية، ومن بينها رسوم مائية أصلية تمثل كويكب الأمير الصغير، وغلاف الكتاب، وصفحة يظهر فيها الأمير الصغير مرتديا معطفه الطويل مع طية حمراء.

أفضل تصوّر
لم يشهد الطيار الذي توفي خلال مهمة في البحر الأبيض المتوسط في يوليو العام 1944 على النجاح العالمي الذي حققته الرواية.

لكنه نجح في تحديد ملامح الشخصية وعيشها في حياته الخاصة لدرجة أنه في نهاية حياته، حين لم يكن الكتاب قد نُشر سوى عبر إصدارات أميركية (بالإنجليزية والفرنسية)، «أصبحت الشخصية والمؤلف في حال اندماج»، وفق مفوضة المعرض آن مونييه-فانيرب.

ويُظهر المعرض عمق الوحي الذي أثمر هذا العمل، بدءا بطفولة الكاتب وبرسالة بعث بها إلى كونسويلو، وهي المرأة التي أصبحت زوجته، العام 1930 ويستحضر فيها «طفلا اكتشف كنزا» و«أصبح حزينا»، وصولا إلى التحديات التي صاغت شخصية البطل.

واتخذ سانت-إكزوبيري خيارات جذرية لقصته الفلسفية. وكي يصل إلى أفضل تصوّر ممكن، حذف تفاصيل وشخصيات كحلزون، وصائد فراشات، ولقاء مع زوجين عجوزين يطردانه من منزلهما.

ويقول ألبان سوريزييه، المفوض الآخر للمعرض، «لا يزال الغموض يلف هذا العمل، إذ يكفي قراءة ورقة واحدة لتكتشف الألغاز».

منفى تعيس
ويضيف «لم نتوقف عن اكتشاف هذه الألغاز». وأعارت مؤسسة سويسرية إحدى الأوراق الأولى للقصة للمتحف الباريسي لم تدرج في المعرض، ويقول فيها الراوي إنه لا يعرف كيف يرسم طائرة.

وأعاد سانت-إكزوبيري صياغة الأحداث ثم كتب عن الحادث الذي تسبّب بتحطم الطائرة في الصحراء الليبية العام 1935. وتُذكَر قارورة ماء وقطعة من طائرة بهذه الحادثة، ما ينعكس بطلب الأمير الصغير في القصة «من فضلك.. ارسم لي خروفا».

وتخفي قصة الطفل الصغير الذي غادر في رحلة بين النجوم، قصة أخرى غامضة عن منفى تعيس.

ويعتبر الأكاديمي ألان فيركوندوليه أن «الكاتب كان يعاني حزنا ويأسا شديدين، وأصبح هذا الطفل المدلل شخصا بالغا وعاطفيا، وغير سعيد لعدم تمكّنه من العيش حياة مستقرة، وغير القادر على إنشاء روابط».

ويخبر فيركوندوليه في كتاب «Un été à Long Island» الصادر في يناير تفاصيل تتعلق بكتابة رواية «الأمير الصغير». ويشير إلى «محطة سعيدة» في حياة مضطربة لزوجين، بدأت بلقاء وعرض زواج على متن طائرة في اليوم نفسه العام 1930 وانتهت بمهمة استطلاعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فبراير: الثورة المجهضة

فبراير: الثورة المجهضة
فبراير.. لافتة إرشادية!!

فبراير.. لافتة إرشادية!!
العكاري ينفي طلب «المركزي» قرضا من البنك الدولي

العكاري ينفي طلب «المركزي» قرضا من البنك الدولي
انطلاق الاحتفالات بذكرى الثورة في ميدان الجزائر بوسط طرابلس

انطلاق الاحتفالات بذكرى الثورة في ميدان الجزائر بوسط طرابلس
«تعدد القباطنة قد يغرق السفينة».. تحذير فرنسي من «خطر التقسيم» في ليبيا

«تعدد القباطنة قد يغرق السفينة».. تحذير فرنسي من «خطر التقسيم» في ليبيا
انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل والأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة

انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل والأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة
«فيرجن غالاكتيك» تفتح باب شراء تذاكر لرحلتها الفضائية

«فيرجن غالاكتيك» تفتح باب شراء تذاكر لرحلتها الفضائية
وزير الشباب: عرض تاريخي يعبر عن الهوية الوطنية في حفل ذكرى ثورة 17 فبراير بطرابلس

وزير الشباب: عرض تاريخي يعبر عن الهوية الوطنية في حفل ذكرى ثورة 17 فبراير ...
إردوغان عن تكليف باشاغا تشكيل الحكومة: المهم من يختاره الليبيون وكيف؟

إردوغان عن تكليف باشاغا تشكيل الحكومة: المهم من يختاره الليبيون وكيف؟
عن الحلمِ والأملِ وذكرى الثورة

عن الحلمِ والأملِ وذكرى الثورة
«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية

«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية
17 فبراير وجمال العصيان

17 فبراير وجمال العصيان
11/17 فبراير

11/17 فبراير
معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية من 4 محاور

معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية ...
رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي

أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي
الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت

الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت
روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات

روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
السورية مايا يوسف تطلق «البحث عن منزل» في بريطانيا
السورية مايا يوسف تطلق «البحث عن منزل» في بريطانيا
الفلسطينية تارا عبود تنضم إلى فريق عمل المسلسل العالمي «Culprits»
الفلسطينية تارا عبود تنضم إلى فريق عمل المسلسل العالمي «Culprits»
عائلة مديرة تصوير فيلم «راست» تقاضي بالدوين في قضية مقتلها
عائلة مديرة تصوير فيلم «راست» تقاضي بالدوين في قضية مقتلها
وفاة «ملك الديسكو» الهندي بابي لاهيري عن 69 عاما
وفاة «ملك الديسكو» الهندي بابي لاهيري عن 69 عاما
«برلين» يعلي صوت النساء ويمنح «الدب الذهبي» للإسبانية كارلا سيمون
«برلين» يعلي صوت النساء ويمنح «الدب الذهبي» للإسبانية كارلا سيمون
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس...
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. ......
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من ......
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق...
المزيد
مركز السينما العربية يمنح محمد قبلاوي جائزة شخصية العام
مركز السينما العربية يمنح محمد قبلاوي جائزة شخصية العام...
عرض مخطوطة «الأمير الصغير» للمرة الأولى في فرنسا
عرض مخطوطة «الأمير الصغير» للمرة الأولى في فرنسا...
مجسم للكولوسيوم من كتل جليدية في جبال الهيمالايا الهندية
مجسم للكولوسيوم من كتل جليدية في جبال الهيمالايا الهندية...
«برلين» يعلي صوت النساء ويمنح «الدب الذهبي» للإسبانية كارلا سيمون
«برلين» يعلي صوت النساء ويمنح «الدب الذهبي» للإسبانية كارلا ......
وفاة «ملك الديسكو» الهندي بابي لاهيري عن 69 عاما
وفاة «ملك الديسكو» الهندي بابي لاهيري عن 69 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط