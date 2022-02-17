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مجسم للكولوسيوم من كتل جليدية في جبال الهيمالايا الهندية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 02:30 مساء
مجسم للكولوسيوم من كتل جليدية في جبال الهيمالايا الهندية
مجسم الكولوسيوم الصغير المبني بكتل جليدية في لاداخ بالقسم الهندي من جبال الهيمالايا، 7 فبراير 2022 (أ ف ب)
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أقامت مجموعة من الفنانين على ارتفاع نحو 3350 مترًا في لاداخ بجبال الهيمالايا الهندية، مجسمًا مصغّرًا لمدرج الكولوسيوم الروماني الشهير، مستخدمين كتلا من الجليد قطعت بالمنشار من النهر المتجمد لقرية تشيلينغ الصغيرة.

واستوحت مجموعة «كانسينغ» المحلية مشروع هذا المجسّم من مهرجان النحت الجليدي الدولي في هاربين الصينية، وأقامت النموذج الصغير من كولوسيوم روما عند مسار تشادار الشهير المخصص للمشي لمسافات طويلة والذي أقفل عامين بسبب الجائحة، وفق «فرانس برس».

ويمتد هذا المسار الذي يستلزم اجتيازه سبعة أيام على طول نهر زانسكار المتجمد، وسط «صحراء جليدية» مذهلة.

وقال عضو المجموعة تاشي: «نعتقد أننا نستطيع تنظيم مهرجان» بحجم مهرجان هاربين الدولي، مشيرًا إلى أن «فنانين من كل أنحاء العالم يمكن أن يدعوا للمشاركة فيه».

وتأمل المجموعة في أن تتمكن ذات يوم من إقامة مبنى جليدي يضاهي فندق الجليد الشهير في مدينة جوكاسجارفي السويدية.

واختير لإقامة مجسم الكولوسيوم موقع في منأى عن أشعة الشمس التي تذيب الجليد، وهو في مهب رياح جليدية تكفل إبقاء درجات الحرارة بين 17 و20 درجة مئوية تحت الصفر طوال اليوم.

وبدعم من الحكومة المحلية، أقامت المجموعة التي تضم طبيبًا أيضًا حمام بخار (ساونا)على ضفة النهر المتجمد، تصل فيه درجة الحرارة إلى 60 درجة مئوية في نحو 40 دقيقة.

ويفترض بمن يغامر بهذه التجربة أن يخرج من حمام البخار ملتفا برداء حمام بسيط، يخلعه ويتركه على ضفة نهر زانسكار وينزل إلى المياه المتجمدة من خلال فجوة.

وقال الشرطي المحلي توندوب غيالتسان إن القيام بذلك ينشّط الجسم. وأضاف «لا يشعر المرء بالبرد على الإطلاق».

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