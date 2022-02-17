وفاة «ملك الديسكو» الهندي بابي لاهيري عن 69 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي «ملك الديسكو» الهندي بابي لاهيري عن عمر يناهز التاسعة والستين، على ما أعلنت، الأربعاء، عائلة النجم البوليوودي الذي تعاون مع نجوم عالميين بينهم مغني الراب الأميركي سنوب دوغ والمغنية البريطانية سامانتا فوكس.

ونقلت وكالة «برس ترست» الهندية عن ديباك نامجوشي، مدير مستشفى «كريتيكير» في بومباي الذي فارق فيه لاهيري الحياة، قوله إن وفاة النجم حصلت، مساء الثلاثاء، موضحًا أنه كان يعاني «مشاكل صحية متعددة»، وفق «فرانس برس».

وأعربت أسرة المغني وكاتب الأغنيات في بيان عن حزنها «الشديد»، وتمنى زوجته وولداه «الحب والحماية لروحه».

وأشار ديباك نامجوشي إلى أن لاهيري الذي مكث في المستشفى شهرًا «غادره الإثنين، لكن وضعه الصحي تدهور، الثلاثاء، فنُقل مجددًا إلى المستشفى حيث توفي قبيل منتصف الليل بقليل جرّاء تعرضه لمتلازمة توقف التنفس أثناء النوم».

ويُعتبر لاهيري المولود في ولاية البنغال الغربية لعائلة من الموسيقيين، صاحب الفضل في نشر موسيقى الديسكو في الهند.

وكان الهنود في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته يرقصون على أنغام أغنياته التي رافقت الأفلام البوليوودية، ومن أبرزها Chalte Chalte وDisco Dancer وSharaabi.

وأقام لاهيري الذي درج على وضع سلاسل ذهبية كبيرة ونظارات شمسية تعاونا مع سامانتا فوكس في الفيلم الهندي Rock Dancer العام 1995.

كذلك سجّل مع سنوب دوغ الأغنية البنجابية Patiala Peg العام 2015.

وأدى لاهيري بصوته الدبلجة الهندية لأبطال عدد من الأفلام الهوليوودية.

وربح في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين دعوى قضائية ضد مغني الراب الأميركي دكتور دري الذي استخدم لحن إحدى أغنياته.

وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالراحل، إذ نشر، الأربعاء، تغريدة عبر «تويتر» لاحظ فيها أن موسيقاه «أثرت في الجميع، وعبرت بشكل رائع عن الكثير من المشاعر»، لدرجة أن «جميع الأجيال تجد نفسها في أعماله».

وأضاف «سيفتقد الجميع طبيعته النابضة بالحياة. نشعر بالحزن لوفاته، ونتقدم بتعازينا لعائلته ومعجبيه».

أما الملحن الحائز جائزة أوسكار إي آر رحمن فوصفه عبر «تويتر» أيضًا بأنه «ملك الديسكو في السينما الهندية».

وكتب النجم البوليوودي أكشاي كومار أن صوت بابي لاهيري «جعل الملايين من الناس يرقصون»، بمن فيهم هو. وأضاف «شكرا لكل السعادة التي وفرتها من خلال موسيقاك».