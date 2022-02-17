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عائلة مديرة تصوير فيلم «راست» تقاضي بالدوين في قضية مقتلها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 11:06 صباحا
عائلة مديرة تصوير فيلم «راست» تقاضي بالدوين في قضية مقتلها
الممثل الأميركي أليك بالدوين في نيويورك، 9 ديسمبر 2021 (أ ف ب)
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تقدمت عائلة مديرة التصوير في فيلم الوسترن «راست» هالينا هاتشينز التي قتلت برصاصة أطلقت عرضا من مسدس خلال التصوير بدعوى على الممثل الأميركي، أليك بالدوين، مطالبة بتعويض عطل وضرر «كبير»، على ما أعلن محامو النجم.

وركز المحامي بريان بانيش الذي قدم الدعوى بوكالته عن زوج هاتشينز ونجلها خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، على ما وصفه بأنه «سلوك خطر» من أليك بالدوين. كذلك اعتبر أن إجراءات الحد من التكاليف التي اعتمدها بالدوين وسواه من منتجي فيلم الوسترن ذي الموازنة المنخفضة أدت إلى مقتل مديرة التصوير، وفق «فرانس برس».

وعدد المحامي «15 معيارا على الأقل» معتمدة في صناعة السينما قال إن إدارة إنتاج «راست» لم تتقيد بها.

ومن أبرز ما شدد عليه بانيش أن مسدسا وهميا كان ينبغي أن يُستخدم بدلا من سلاح حقيقي، وأن أي خبير مؤهل للتعامل مع الأسلحة النارية لم يكن موجودا عند وقوع الحادث. كذلك أشار إلى أن أعضاء الفريق لم يكونوا مزودين أي تجهيزات حماية كما يفترض أن يحصل خلال تصوير بعض المشاهد التي تتطلب إطلاق أعيرة فارغة.

ورفعت الدعوى في ولاية نيو مكسيكو التي قُتلت فيها هالينا هاتشينز.

وقال بانيش ردا على سؤال عن مبلغ التعويض الذي ستطلبه الأسرة «نعتقد أنه سيكون كبيرا».

وتضاف هذه الدعوى إلى عدد من الدعاوى المدنية الأخرى التي سبق أن رفعها أعضاء في فريق عمل الفيلم خلال الأشهر الأخيرة.

ورفع مدير الإضاءة في الفيلم سيرج سفيتنوي دعوى بتهمة «الإهمال» في نوفمبر الفائت على بالدوين وإدارة الإنتاج ومسؤولة فحص الأسلحة النارية خلال التصوير هانا غوتييريز-ريد.

وتقدمت ريد نفسها الشهر الفائت بدعوى على المسؤول عن التزويد بالذخائر المستخدمة في التصوير سيث كيني متهمة إياه بأنه اعطى طاقم إنتاج الفيلم «ذخائر قيل عنها خطأ إنها ذخائر خلبية» أي أنها لا تحوي أي مسحوق، «فيما كانت تحوي ذخائر خلبية وأخرى حية في الوقت عينه».

ولا يزال التحقيق الجنائي جاريا.

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