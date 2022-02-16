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الفلسطينية تارا عبود تنضم إلى فريق عمل المسلسل العالمي «Culprits»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 05:00 مساء
الفلسطينية تارا عبود تنضم إلى فريق عمل المسلسل العالمي «Culprits»
الممثلة الفلسطينية - الأردنية تارا عبود (خاص لـ بوابة الوسط)
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انضمت الممثلة الأردنية - الفلسطينية تارا عبود إلى طاقم عمل مسلسل «Culprits» الذي تنتجه «Disney+ UK» ضمن سلسلة أعمالها الأصلية، وهو طاقم العمل الذي يضم أيضا كلا من جيما أرتيرتون ونيامه ألجار.

تدور أحداث مسلسل «Culprits» المكون من ثمانية أجزاء في إطار من الكوميديا السوداء، حول تقفي آثار عملية سرقة قام بها مجموعة من الأفراد، ليجدوا أنفسهم مستهدفين كل على حدة من قبل أحد القتلة. ويتخذ المسلسل موقع تصويره في كندا، وهو من إخراج جي بلاكسون وكلير أوكلي، وشارك في بطولته أيضا إيدي إيزارد، كيربي هويل بابتيست، كامل الباشا، كيفين فيدال، ونيد دينيهي.

تارا عبود ممثلة فلسطينية أردنية، اختارتها مجلة «سكرين إنترناشونال» ضمن النسخة الرابعة من برنامج «نجوم الغد العرب» التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» 2020. بدأت التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها «من وراء الباب» للمخرج معتز مطر، و«Log in» للمخرجة تيما الشوملي، ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم «أميرة الجبال» (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الفنان عامر الخفش؛ وهي مشروعات تخرج هؤلاء المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.

بعدها، شاركت تارا عبود في فيلمي تخرج آخرين لمخرجين من معهد SAE في عمان: «12 سنتيمتر» للمخرج زيد خالد، و«حياة» للمخرجة لين عوض، وحصل الفيلمين على جوائز، إضافة إلى المسلسل الأردني «عبور» أمام صبا مبارك، والذي تدور أحداثه في مخيمات اللاجئين وما يواجهونه من معاناة يومية.

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