Atwasat

السورية مايا يوسف تطلق «البحث عن منزل» في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 03:36 مساء
السورية مايا يوسف تطلق «البحث عن منزل» في بريطانيا
الفنانة السورية مايا يوسف (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

أطلقت عازفة القانون السورية مايا يوسف أجدد أعمالها الموسيقية «Samai of Trees»، أولى مقطوعات ألبومها الجديد «البحث عن منزل»، المقرر ظهوره للنور رسميا بالكامل في مارس المقبل.

وتمهد مايا عبر العمل الجديد لإطلاق ألبومها الموسيقي الثاني «البحث عن منزل»، الذي يضم عشر مقطوعات موسيقية تتكل بالأساس على عزفها لآلة القانون الشرقية، وتحكي خلال الألبوم رحلتها من موطنها الأم سورية إلى انطلاق مسيرتها الموسيقية في بريطانيا، مع تجسيد معاني الفقد والألم والحسرة على الوطن ودماره، وبين الاشتياق للعودة إليه وأحلام الطفولة وتحديات التعايش مع الواقع الأليم، وهي الرحلة التي بدأتها مع ألبومها الأول «أحلام سورية» الذي ظهر للنور منذ 4 سنوات.

واختارت مايا أن تكون أولى مقطوعات الألبوم الجديد هي «Samai of Trees»، التي كتبتها منذ أربعة أعوام، وتمزج خلالها شكلا قديما من الموسيقى العربية لتكوين حالة موسيقية تكرم خلالها حراس الأرض القدامى «الأشجار». في حين تحمل ثاني مقطوعات الألبوم «To An Earth Angel» حالة من التفاؤل عبر توليفتها الموسيقية المبهجة تمنح خلالها امتنانا لجميع ملائكة الأرض من البشر الذين يساعدوننا دون أن يطلبوا مقابل ويعطون بسخاء غير مشروط، ويجسدون معنى من معانى الوطن المفقود.

واستغرقت مايا ثلاث سنوات للانتهاء من مقطوعات الألبوم الجديد الذي ألفت غالبية مقطوعاته خلال فترة العزلة التي عاشها العالم خلال «كورونا»، وتعاونت خلاله مع أوركسترا أوبرا نورث في بريطانيا عبر مقطوعة «Silver Lining»، ومع المتحف البريطاني خلال مقطوعة «Soul Fever and Invitation to Day Dream»، كما ساعدها مركز «Wiltshire Music Center» الثقافي في توفير مساحة لتسجيل أعمال الألبوم.

ورش للاجئين
ومن جانبها، تقول مايا «البحث عن منزل» يمثل تجسيدا سماعيا لمعاني الذات والوطن والبيت ورحلة النفس للاستقرار بالمعنى الروحاني بالنسبة إليها ولأي مواطن عانى من شعور الخسارة والحزن على الأهل والأماكن وذكريات وطنه وانطلق في رحلة البحث عن معنى جديد للوطن والمنزل ومفاهيم الذات، وبالنسبة لمايا معاناة بين ذكريات ما قبل الحرب التي دمرت الوطن الذي كان مزدهرا فيما مضى بجمال طبيعته وآثاره التاريخية والمشهد الثقافي والفني، وبين رحلتها الخاصة في دهاليز الحياة والموسيقى حتى وجدت نفسها، موضحة أن كل مقطوعة من مقطوعاته العشرة تمثل مرحلة من مراحل رحلتها التي بدأتها مع ألبومها السابق.

وتطلق مايا يوسف جميع مقطوعات الألبوم بحفل الإطلاق الرسمي 25 مارس المقبل، بالتزامن مع انطلاقها في جولة فنية في أنحاء بريطانيا بواقع تسع حفلات بين شهري مارس ويونيو، تمر خلالها بين عدة مدن بريطانية، بداية من ولتشاير وأوكسفورد وشيفيلد، مرورا بليدز وبريستول ونورويتش، ختاما بالعاصمة لندن، كما تتخلل جولة الحفلات استضافة مايا لعدة ورش عمل مجتمعية للاجئين وأنشطة تعليمية للمدارس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة نارية على ملعب «سان سيرو» بين إنتر وليفربول في دوري الأبطال.. الليلة

قمة نارية على ملعب «سان سيرو» بين إنتر وليفربول في دوري الأبطال.. الليلة
انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل و الأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة

انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل و الأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة
إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة

إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة
مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال

مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال
دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير

دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير
«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية

«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية
«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة

«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة
لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة

لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة
بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين

بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين
بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا

بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا
17 فبراير وجمال العصيان

17 فبراير وجمال العصيان
11/17 فبراير

11/17 فبراير
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»

ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»
خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب

خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب
7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء

7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء
معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية من 4 محاور

معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية ...
بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي

بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي
خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات الدفاعية

خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيرو: اكتشاف مقبرة تضم مومياوات عائدة لأطفال
بيرو: اكتشاف مقبرة تضم مومياوات عائدة لأطفال
«يوروفيجن» بنسخة أميركية قريبا من تقديم سنوب دوغ وكيلي كلاركسون
«يوروفيجن» بنسخة أميركية قريبا من تقديم سنوب دوغ وكيلي كلاركسون
الروسي «كوو كوو» أفضل فيلم في «الإسكندرية للفيلم القصير» (صور)
الروسي «كوو كوو» أفضل فيلم في «الإسكندرية للفيلم القصير» (صور)
وفاة المخرج البرازيلي - اللبناني الأصل أرنالدو جبر
وفاة المخرج البرازيلي - اللبناني الأصل أرنالدو جبر
تفاصيل الموسم الثاني من برنامج «Roam Egypt» (صور)
تفاصيل الموسم الثاني من برنامج «Roam Egypt» (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. ......
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس...
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من ......
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق...
المزيد
الفلسطينية تارا عبود تنضم إلى فريق عمل المسلسل العالمي «Culprits»
الفلسطينية تارا عبود تنضم إلى فريق عمل المسلسل العالمي ......
السورية مايا يوسف تطلق «البحث عن منزل» في بريطانيا
السورية مايا يوسف تطلق «البحث عن منزل» في بريطانيا...
«نهارات لندنية» في ضيافة الجمعية الليبية للآداب
«نهارات لندنية» في ضيافة الجمعية الليبية للآداب...
تفاصيل الموسم الثاني من برنامج «Roam Egypt» (صور)
تفاصيل الموسم الثاني من برنامج «Roam Egypt» (صور)...
وفاة المخرج البرازيلي - اللبناني الأصل أرنالدو جبر
وفاة المخرج البرازيلي - اللبناني الأصل أرنالدو جبر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط