«نهارات لندنية» في ضيافة الجمعية الليبية للآداب

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

نظمت الجمعية الليبية للآداب والفنون، الثلاثاء، ببيت نويجي للثقافة، ندوة فكرية حول رواية «نهارات لندنية» الصادرة عن دار الفرجاني للكاتب جمعة بوكليب أدارها القاص مفتاح قناو، بمشاركة كلٍ من الكتَّاب والنقاد «الدكتور حسن الأشلم، عبدالحكيم المالكي، رمضان سليم، حسين المزداوي»، وصاحب الأمسية عرض لعدد من إصدارات دار الفرجاني الراعية لهذه الندوة.

وأشار الدكتور حسن الأشلم في ورقته إلى أن العمل المرتكز على طابع التذكر، يقدم الصورة النمطية للمدينة في مجمل نصوصه، كما أنها تتجه بعيدًا عن الأسلوب الانفعالي والخطابي المجسد لمعاناة السجون إلى زوايا ضيقة اختارها الكاتب بعناية حيث يقول في النص «لا أحب أن أتذكر تلك التجربة العبثية الحزينة».

وتحت عنوان «قصة مدينتين»، تناول الكاتب رمضان سليم الأسس التي يمكن النفاذ منها للعمل وأهمها الفواتح النصية أي قراءة بدايات النص ثم التعامل مع بنياته بعد ذلك.

وأضاف أن هذه الفواتح تخبرنا بحضور طرابلس إلى جانب لندن فهي رسالة من الأخيرة إلى الأولى، وأن الرواية أصبحت هاجسًا لدى الكاتب أو مرضًا لكنه مرض لذيذ.

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ويرى سليم أن كل مشهد يعد «فلاش باك» في طرابلس في تيمة صراع بين الفعل والذاكرة. عدا أن عنصر الحكي يسيطر على السرد معتمدًا على ضمير المتكلم.

ومن جانب آخر، يرى الناقد عبدالحكيم المالكي أن الرواية تضعنا في زمن حكاية طويل يمثل تاريخ الشخصية الرئيسية منذ طفولتها إلى لحظة الكتابة، هذا الاشتغال المخاتل فنياً نجده ينسحب على كل عناصر الحكاية «الحدث، الشخصية، الزمان، المكان».

الشخصية

أردف أن الشخصية تبنى عبر خطاب المتكلم الفرد وذاتيته وهنا تتحول إلى متن متعدد من خلال نقل الفرد لرؤى مجموعة من الشخصيات مختلفة ومتضاربة بل وأحياناً معادية كما حدث مع تصورات حسيبة الصحفية الجزائرية ومنذوب جبهة الإنقاذ الجزائرية.

وأوضح الكاتب حسين المزداوي أن بوكليب يمارس أسلوب الهروب إلى الأمام بالتواري عن آلامه لكنها باقية مضمرة ومحاضرة أيضًا، وكأن السجن يظهر ولكن بشكل معكوس يتبدي في حالة التعويض والانطلاق، وحتى إشارات قتل الزوجات لأزواجهن المذكورة في الرواية هي حالة رمزية للسجن الذي يفتك بساجنيه، وهو يصور أيضا فكرة الدولة وهي تفتك بأعمار أبنائها، فالسجين هو شخص مقتول إلى أمد غير معلوم.

ويصل المزداوي من ذلك أن الرواية غير المنجزة مبثوثة داخل الرواية في حركة الراوي، وعلاقاته وشخوصه بشكل أو بآخر، فأصبحت إجاباته سؤالًا يتوزع في كل خطوة من خطى الراوي، كما أنه في اختيار الراوي لشخوصه الهاربة من أوطانها المقتولة فيه هو يتحدث عن تجارب هؤلاء المطاردين والمسجونين والمغرر بهم.

الدكتور حسن الأشلم (بوابة الوسط)

الكاتب حسين المزداوي (بوابة الوسط)

الناقد عبدالحكيم المالكي (بوابة الوسط)

الكاتب رمضان سليم (بوابة الوسط)

جانب من إصدارات دار الفرجاني على هامش الندوة (بوابة الوسط)

جانب من الحضور (بوابة الوسط)