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تفاصيل الموسم الثاني من برنامج «Roam Egypt» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 01:13 مساء
تفاصيل الموسم الثاني من برنامج «Roam Egypt» (صور)
من كواليس برنامج «Roam Egypt» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تعرض نهاية الشهر الجاري الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لبرنامج «Roam Egypt» الذي يقدمه رؤوف السيد وتيمور عثمان عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة السياحة، ويهدف البرنامج إلى تنشيط السياحة بطريقة مبتكرة عن طريق زيارة المعالم السياحية في كل المحافظات المصرية والتعريف بها بطريقة جديدة.

وانطلق البرنامج في مطلع أغسطس الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، ومن المقرر تقديم الموسم الثاني منه عقب شهر رمضان المقبل.

ومن المقرر أن تكون الحلقة الأخيرة في الأقصر وإسنا، بينما يواصل الموسم الثاني تسليط الضوء على المعالم المهمة، ومن المقرر تصوير حلقاته في أسوان وسيوة وطريق الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة وأماكن السياحة العلاجية، ومعالم أثرية فرعونية وإسلامية وقبطية، وكذلك مناطق ساحلية ورياضات بحرية.

ووجه القيمون على البرنامج الشكر لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد عنان، ولمياء كامل من إدارة الترويج بالوزارة، وذلك للمجهود الذي قاما به من أجل دعم البرنامج وتوصيل هدفه.

فكرة البرنامج جاءت بعد اجتماع تيمور عثمان، وهو مصور ورحَّالة مصري وصاحب الهاشتاغ الشهير «Thisisegypt» والمنتج الفني والمخرج الشهير رؤوف السيد، على حب مصر وخصوصا الأماكن التي لا تنال شهرة واسعة وكذلك الأماكن التي يذهب إليها البعض لكن لا يعرفون خباياها أو معلومات حقيقية عنها وهذا هو الهدف من البرنامج وهو اكتشاف المكان بشكل لم تره من قبل من خلال تجربة واقعية تفيد الجميع وخصوصًا محبي وعشاق السفر.

من كواليس برنامج «Roam Egypt» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس برنامج «Roam Egypt» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس برنامج «Roam Egypt» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس برنامج «Roam Egypt» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس برنامج «Roam Egypt» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس برنامج «Roam Egypt» (خاص لـ بوابة الوسط)
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