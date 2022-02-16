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وفاة المخرج البرازيلي - اللبناني الأصل أرنالدو جبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 02:07 مساء
وفاة المخرج البرازيلي - اللبناني الأصل أرنالدو جبر
المخرج البرازيلي أرنالدو جبر في مهرجان كان السينمائي، 10 مايو 1986 (أ ف ب)
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توفي، الثلاثاء، عن 81 عاما المخرج السينمائي والكاتب الصحفي البرازيلي - اللبناني الأصل أرنالدو جبر الذي حصلت أفلامه على جوائز في مهرجانات دولية، وأوضحت عائلته أنه فارق الحياة جراء تعرضه لجلطة دماغية.

وكتبت زوجته سوزانا فيلاس بواس عبر «إنستغرام»، «جبور استحال نجمة، ونجلي خسر أباه والبرازيل فقدت برازيليا عظيما»، وفق «فرانس برس».

وكان أرنالدو جبر المولود في ريو دي جانيرو في 12 ديسمبر 1940 جزءا من حركة «سينما نوفو» (السينما الجديدة)، وهي موجة جديدة في السينما البرازيلية بدأت في ستينيات القرن العشرين.

ومن أبرز الممثلين الذين عملوا بإدارة جبر الممثلة الشهيرة سونيا براغا في فيلم «Yo te amo» (أنا أحبك) الذي عرض ضمن قسم «نظرة ما» في مهرجان «كان السينمائي» العام 1981.

وشارك اثنان من أفلام جبر الروائية ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان «كان»، أحدهما «Pindorama» العام 1971 ثم «Eu sei que vou te amar» (حدثني عن الحب). وحصلت بطلة الفيلم الثاني فرناندا توريس على جائزة أفضل ممثلة العام 1986.

أما فيلمه «Toda desnudez será castigada» (كل عري سيعاقَب) المستوحى من مسرحية شهيرة للكاتب المسرحي نيلسون رودريغيز ففاز بجائزة «الدب الفضي» في مهرجان «برلين» العام 1973.

كذلك عُرف أرنالدو جبر بأسلوبه اللاذع سواء كمعلق عبر محطة «TV Globo» التلفزيونية أو ككاتب مقالات في جريدة «O Globo» اليومية.

وذكرت الجريدة في تحية له نشرتها، الثلاثاء، بأنه «سعى في أفلامه كما في مقالاته إلى مراقبة المجتمع البرازيلي وفهم مفارقاته وانتقاد جوانب الخبث فيه».

وكان المخرج البرازيلي الراحل أنهى قبل وقت قصير من تفشي فيروس «كورونا» فيلم «Meu ultimo desejo» (رغبتي الأخيرة) في ساو باولو، وهو لم يُعرض بعد في دور السينما.

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