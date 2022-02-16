الروسي «كوو كوو» أفضل فيلم في «الإسكندرية للفيلم القصير» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت الدورة الثامنة من مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»، مساء الثلاثاء، بأوبرا الإسكندرية (مسرح سيد درويش)، بحضور عدد كبير من صناع السينما والجمهور، وكان على رأس الحضور الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة المصرية لشؤون السينما، والمنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، والمخرج عمر عبدالعزيز، ومدير التصوير سمير فرج، والمخرج هاني لاشين، والفنانان علاء مرسي وتامر فرج، وجميع أعضاء لجان التحكيم الثلاث، وعدد كبير من صناع السينما والصحفيين والإعلاميين، فيما غاب محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه.

وذهبت جائزة لجنة تحكيم جمعية النقاد المصريين إلى الفيلم الأميركي «شعور من خلال» للمخرج دوج رولاند. أما مسابقة الأفلام الروائية الدولية، فقد نجح الفيلم الروسي «كوو كوو»، للمخرجة سفيتلانا بيلوروسوفا في اقتناص جائزة أحسن فيلم «هيباتيا الذهبية»، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة «هيباتيا الفضية» للفيلم الإيطالي «منظور جديد» للمخرجة إيمانويلا بونزانو، وقررت لجنة التحكيم إعطاء تنويه خاص إلى الفيلم المصري «فتوى في البوس» للمخرج سليم العدوي، والفيلم الأميركي «شعور من خلال» للمخرج دوج رولاند.

وفي مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، وأعلنت لجنة تحكيمها جوائزها، حيث ذهبت جائزة أحسن فيلم «هيباتيا الذهبية» إلى الفيلم الباكستاني «تمرير» للمخرج عرفات عرفات مظهر، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة «هيباتيا الفضية» لفيلم «أعماق ليل» من هونغ كونغ للمخرج ستب سي، وتنويه خاص للفيلم الجزائري «جسر» للمخرج بوكيف شوقي.

وفيما يتعلق بجوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة جوائزها، حيث ذهبت جائزة أحسن فيلم «هيباتيا الذهبية» إلى الفيلم الكويتي «سهرة مع ليلى» للمخرجة هيا الغانم، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة «هيباتيا الفضية» للفيلم البرتغالي «تاليا» للمخرج بيدرو كروز.

وفي مسابقة الفيلم العربي، ذهبت جائزة أحسن فيلم «هيباتيا الذهبية» إلى الفيلم السوري «الحقيقة - المقابلة» للمخرجة مارسيل العيد، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة «هيباتيا الفضية» مناصفة بين الفيلم التونسي «كورنتي» للمخرج عزيز شناوي، والفيلم السوري «سارة» للمخرج علاء أبوفراج، وحصلت أربعة أفلام على تنويه خاص وهي، الفيلم المصري «احترس من الوحش» للمخرج عبدالرحمن حمد، والفيلم البحريني «سلام» للممثل إبراهيم البراوي، والفيلم السعودي «لاهث» عن التصوير، والفيلم السوري «سارة» للممثلة سهير صالح.

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أما جوائز مسابقة أفلام الطلبة، فقد ذهبت جائزة «هيباتيا الذهبية» أفضل فيلم لـ«عين ثالثة» للمخرجة دينا ياسر، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة «هيباتيا الفضية» لفيلم «كلاكس» للمخرجة مايا صباهي، وأعطت اللجنة أربعة تنويهات خاصة وهي، للممثلة هبة عبدالغني عن دورها في فيلم «قهوة فريال»، للمخرجة آية مرسي عن فيلمها «أحبك أكرهك»، للمخرج أدهم مدحت عن فيلمه «فالسي»، والمخرج معتز النجار عن فيلمه «سكس دول».

وأقيمت الدورة الثامنة من مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»، والأولى دوليا، في الفترة من 10 وحتى 15 فبراير الجاري، بحضور عدد كبر من صناع الأفلام من مصر والدول العربية والأجنبية، واستقبلت عروض المهرجان قاعة سينما «مترو» وسط حضور جماهيري مكثف.

وعرض خلال دورة هذا العام 55 فيلما، انقسمت إلى 16 فيلما في المسابقة الروائية الدولية، وعشرة أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية، و12 فيلما في مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، وتسعة أفلام في مسابقة الأفلام الروائية العربية، وتسعة أفلام في مسابقة أفلام الطلبة.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، والمهرجان احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.

محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية في حفل الختام (خاص لـ بوابة الوسط)

من ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)

موني محمود المدير الفني لمهرجان الإسكندرية في حفل الختام (خاص لـ بوابة الوسط)