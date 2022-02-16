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«يوروفيجن» بنسخة أميركية قريبا من تقديم سنوب دوغ وكيلي كلاركسون

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 11:23 صباحا
«يوروفيجن» بنسخة أميركية قريبا من تقديم سنوب دوغ وكيلي كلاركسون
صورة مركبة تجمع مغني الراب سنوب دوغ والمغنية كيلي كلاركسون، 14 فبراير 2022 (أ ف ب)
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تُعرض في الولايات المتحدة بين مارس ومايو على محطة «إن بي سي» نسخة أميركية من مسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية الشهيرة التي تُصنف من أكثر الأحداث الموسيقية استقطابا للمتابعين في العالم.

وسيتولى مغني الراب الأميركي سنوب دوغ والمغنية كيلي كلاركسون تقديم «American Song Contest» (مسابقة الأغنية الأميركية) التي تبثها محطة «إن بي سي» على مدى ثمانية أسابيع وتُعرض حلقتها النهائية في التاسع من مايو، وفق بيان نشرته «فرانس برس».

ويشارك في المسابقة مغنون منفردون وفرق تضم شخصين أو أكثر من الولايات الأميركية الخمسين والعاصمة الفدرالية واشنطن وخمس أراض خاضعة للسيادة الأميركية.

وقال سنوب دوغ، نجم الهيب هوب وأحد أثرى مغني الراب في الولايات المتحدة الذي قدّم الأحد عرضا خلال استراحة مباراة «سوبربول» النهائية لدوري كرة القدم الأميركية، «إنه لشرف لي أن أقدّم American Song Contest إلى جانب كيلي كلاركسون».

ويواجه سنوب دوغ، واسمه الحقيقي كالفن برودوس، منذ أسبوع دعوى مدنية رفعتها ضده امرأة في لوس أنجليس تتهمه بأنه اغتصبها سنة 2013.

أما كيلي كلاركسون المتحدرة من تكساس، فقد كانت أول فائزة سنة 2002 بمسابقة «American Idol» الغنائية. وقالت المغنية في بيان إنها «معجبة ومغرمة بمبدأ يوروفيجن»، مضيفة «أتشرف بأن أحضر هذه الظاهرة الموسيقية إلى الأميركيين» و«سعيدة للغاية بالعمل مع سنوب».

ووجه منتج «American Song Contest» أندرس لينوف تحية في بيان إلى «يوروفيجن»، واصفا إياها بأنها مسابقة تكون فيها «الموسيقى رياضة أولمبية» ويأتي «موسيقيون من العالم أجمع للمنافسة على الميدالية الذهبية».

وأشار إلى أن «النسخة الأميركية ستكون مختلفة عن كل ما شهدته سابقا الشاشات التلفزيونية الأميركية».

وتُصنف مسابقة «يوروفيجن» من أكثر الأحداث الموسيقية متابعة عبر التلفزيون عالميا مع أكثر من مئتي مليون مشاهد. وتستضيف إيطاليا النسخة السادسة والستين من المسابقة هذا العام إثر فوز فرقة «مونيسكين» سنة 2021 في روتردام. ويتولى تقديم المسابقة الأوروبية التي تقام بين 10 و14 مايو 2022 في تورينو المغنية الإيطالية لورا باوزيني والمغني البريطاني اللبناني ميكا والمقدم الإيطالي أليساندرو كاتيلان.

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