وفاة مخرج «غوستبارز» إيفان ريتمان عن 75 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي السينمائي الكندي، إيفان ريتمان، مخرج الكثير من الأعمال السينمائية الأميركية الناجحة أبرزها «غوستباسترز» و«أنيمال هاوس»، عن 75 عاما، على ما أعلنت شركة «سوني بيكتشرز»، الإثنين.

وقال رئيس الشركة توم روثمان في بيان نُشر عبر حساب «سوني» على «تويتر»، «الليلة، السيدة حاملة المشعل (رمز شركة «كولومبيا» للإنتاج السينمائي التابعة لـ«سوني») تبكي، كما جميعنا في كولومبيا وأيضا محبو الأفلام حول العالم. إيفان ريتمان كان جزءا لا يتجزأ من إرث هذه الاستوديوهات، لكنه أكثر من ذلك كان صديقا»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «هو صاحب موهبة عظيمة وإنسان أعظم، سنفتقده كثيرا. نتوجه إلى عائلته بالتعازي».

وبعدما أنتج فيلم «أنيمال هاوس» الشهير عن حياة الطلبة في الولايات المتحدة، حقق ريتمان نجاحا إخراجيا ساحقا مع فيلم «غوستباسترز» سنة 1984 والذي لا يزال مع أغنيته الشهيرة، مرجعا لأكثر من جيل.

وفي هذا الفيلم الشهير، جاب الأبطال الأربعة بشخصيات الإطفائيين نيويورك لإنقاذها من الأرواح الشريرة، في سيناريو جرى تحويره وتكراره في أفلام كثيرة. كما منح العمل بيل موراي أول أدواره الكبرى.

كذلك أخرج ريتمان فيلم «توينز» سنة 1988 مع داني ديفيتو وأرنولد شوارزنيغر الذي أدى أيضا بطولة فيلمه «كيندرغارتن كاب» سنة 1990 وغيّر من صورته كنجم مفتول العضلات.

وواصل ريتمان مسيرته الإخراجية خصوصا مع «نو سترينغز أتاتشد» سنة 2011 من بطولة ناتالي بورتمان.

وُلد إيفان ريتمان في تشيكوسلوفاكيا سنة 1946، وكبر في كندا قبل أن يصبح من أكبر الأسماء في الأعمال الكوميدية الشعبية في هوليوود. وتولى ابنه جيسون ريتمان خصوصا إخراج «ثانك يو فور سموكينغ» و«جونو».

وكتبت الممثلة إرني هادسون التي شاركت في فيلم «غوستباسترز» عبر «تويتر»، «أنا حزينة جدا لرحيل إيفان ريتمان، السينمائي الكبير الذي كان لي شرف وامتياز العمل معه».

ولم ترد عائلة المخرج الراحل على أسئلة وكالة «فرانس برس».