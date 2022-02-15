«الإسكندرية للفيلم القصير» يرفع لافتة «كامل العدد»

القاهرة - بوابة الوسط

شهد، الإثنين، اليوم الأخير للعروض من مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» تقديم 14 فيلما قصيرا بمختلف المسابقات، ولاقت العروض إقبالا جماهيريا كبيرا من صناع الأفلام والجمهور، ورفعت إدارة المهرجان لافتة «كامل العدد» بسينما مترو.

وعقب عرض الأفلام أقيمت مناقشة لخمسة من صناع الأفلام التي عُرضت وهم، محمد بعتر مخرج فيلم «استبينا»، وكريس تشارلز مخرج الفيلم اللبناني «جنة»، ودينا رفاعي مخرجة فيلم «عين ثالثة»، ومعتز النجار مخرج «سكس دول»، وحسن سعيد مخرج الفيلم السعودي «لاهث».

وأكد محمد بعتر مخرج فيلم «استبينا» مراجعته هو وفريق العمل للغة حوار الفيلم جيدا وكذلك الملابس وبحث عن أماكن تصوير مناسبة كي يخرج الفيلم في صورة تناسب الفترة التاريخية التي يتحدث عنها، وأكد أنه قام بتصوير الفيلم في يومين ولكن أكثر ما أخذ منه وقت هو البحث عن مكان مناسب للتصوير، حيث قال إن ميزانية الفيلم كانت 60 ألف جنيه.

وقال كريس تشارلز مخرج الفيلم اللبناني «جنة»، إن تعامله مع الممثلة دياموند بو عبود كان مثل تعامله مع أي ممثلة أخرى ولم يختلف الأمر كثيرا، وأوضح أن كل مخرج لديه لغة سينمائية معينة تكون في الأساس مستوحاة من حياته الشخصية، مؤكدا أن فيلمه منقسم إلى جزئين ما قبل وبعد مقتل الدب، فحركة الكاميرا كانت بطيئة وبعدها كانت سريعة.

وقالت دينا رفاعي مخرجة فيلم «عين ثالثة» إن الفيلم مشروع تخرجها ولكنه ليس أول أفلامها فقد أخرجت فيلمين من قبل، وفي هذا الفيلم كانت تتحدث عن مرض نادر ولكنه معروف، وحاولت خلال الفيلم الربط بين علاج المرض بالموسيقى، لأن الموسيقى تؤثر على خلايا المخ وهذا أمر حقيقي ومعروف علميا، وجاءتها فكرة الفيلم عندما كانت تشاهد فيديو يتحدث عن هذا المرض وشعرت أنها من الممكن أن تقدم عمل جيد عن هذه الفكرة، واستعانت بدكتور مخ وأعصاب قبل أن تخرج الفيلم، فقال لها أن هذا المرض يمكن علاجه بجلسات فقط، لذلك توصلت لهذه الفكرة.

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أما معتز النجار مخرج فيلم «سكس دول» فقال إن فكرة فيلمه جاءت من بوست قرأه على موقع «فيسبوك» عن شخص نشر إعلان عن بيع دمية جنسية في منطقة شعبية، لذلك قرر كتابة فيلم حول هذه الفكرة وماذا يمكن أن يواجه الشخص الذي يسعى لشراء هذه الدمية، موضحا أن السيناريو كان مكتوبا به كل شيء عن الفيلم ولم يكن هناك شيء وليد اللحظة.

وتحدث حسن سعيد مخرج فيلم «لاهث» السعودي، وقال إن الفيلم جرى تصويره في مرحلة ما قبل كورونا وفي تلك الفترة كان يعيش في تورنتو بكندا، وهو ما ساعده على خروج الفيلم بهذه الصورة، وعن اختلاف فيلمه الأول الذي كان محليا جدا وفيلمه الثاني «لاهث» الذي كان يتميز بالطابع الأوروبي وتم تصويره في كندا قال إن السبب في ذلك هو إقامته في الخارج في تلك الفترة كما أوضح، وهو يعتبر الفيلم تجربة كندية مختلفة، وأوضح أن هناك ميزة للتصوير في تورنتو هي أنه باستطاعتك التصوير في الشارع دون تصريح ولن يوقفك أحد ليسألك عن تصاريح تصوير، وهذا الأمر كان جزء من مغامرة الفيلم.

وتختتم، مساء الثلاثاء، الدورة الثامنة من مهرجان «الإسكندرية الدولي للفيلم القصير» بمسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية بحفل توزيع الجوائز.

من كواليس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)