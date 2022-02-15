Atwasat

«الإسكندرية للفيلم القصير» يرفع لافتة «كامل العدد»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 01:10 مساء
«الإسكندرية للفيلم القصير» يرفع لافتة «كامل العدد»
من كواليس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

شهد، الإثنين، اليوم الأخير للعروض من مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» تقديم 14 فيلما قصيرا بمختلف المسابقات، ولاقت العروض إقبالا جماهيريا كبيرا من صناع الأفلام والجمهور، ورفعت إدارة المهرجان لافتة «كامل العدد» بسينما مترو.

وعقب عرض الأفلام أقيمت مناقشة لخمسة من صناع الأفلام التي عُرضت وهم، محمد بعتر مخرج فيلم «استبينا»، وكريس تشارلز مخرج الفيلم اللبناني «جنة»، ودينا رفاعي مخرجة فيلم «عين ثالثة»، ومعتز النجار مخرج «سكس دول»، وحسن سعيد مخرج الفيلم السعودي «لاهث».

وأكد محمد بعتر مخرج فيلم «استبينا» مراجعته هو وفريق العمل للغة حوار الفيلم جيدا وكذلك الملابس وبحث عن أماكن تصوير مناسبة كي يخرج الفيلم في صورة تناسب الفترة التاريخية التي يتحدث عنها، وأكد أنه قام بتصوير الفيلم في يومين ولكن أكثر ما أخذ منه وقت هو البحث عن مكان مناسب للتصوير، حيث قال إن ميزانية الفيلم كانت 60 ألف جنيه.

وقال كريس تشارلز مخرج الفيلم اللبناني «جنة»، إن تعامله مع الممثلة دياموند بو عبود كان مثل تعامله مع أي ممثلة أخرى ولم يختلف الأمر كثيرا، وأوضح أن كل مخرج لديه لغة سينمائية معينة تكون في الأساس مستوحاة من حياته الشخصية، مؤكدا أن فيلمه منقسم إلى جزئين ما قبل وبعد مقتل الدب، فحركة الكاميرا كانت بطيئة وبعدها كانت سريعة.

وقالت دينا رفاعي مخرجة فيلم «عين ثالثة» إن الفيلم مشروع تخرجها ولكنه ليس أول أفلامها فقد أخرجت فيلمين من قبل، وفي هذا الفيلم كانت تتحدث عن مرض نادر ولكنه معروف، وحاولت خلال الفيلم الربط بين علاج المرض بالموسيقى، لأن الموسيقى تؤثر على خلايا المخ وهذا أمر حقيقي ومعروف علميا، وجاءتها فكرة الفيلم عندما كانت تشاهد فيديو يتحدث عن هذا المرض وشعرت أنها من الممكن أن تقدم عمل جيد عن هذه الفكرة، واستعانت بدكتور مخ وأعصاب قبل أن تخرج الفيلم، فقال لها أن هذا المرض يمكن علاجه بجلسات فقط، لذلك توصلت لهذه الفكرة.

- الموسيقار خالد حماد: قدمت بعض الأعمال كي أغير الصورة النمطية عني

- انضمام البلجيكية ديلفين دوز للجنة تحكيم «الإسكندرية للفيلم القصير»

- إقبال جماهيري على عروض اليوم الثاني من «الإسكندرية للفيلم القصير»

أما معتز النجار مخرج فيلم «سكس دول» فقال إن فكرة فيلمه جاءت من بوست قرأه على موقع «فيسبوك» عن شخص نشر إعلان عن بيع دمية جنسية في منطقة شعبية، لذلك قرر كتابة فيلم حول هذه الفكرة وماذا يمكن أن يواجه الشخص الذي يسعى لشراء هذه الدمية، موضحا أن السيناريو كان مكتوبا به كل شيء عن الفيلم ولم يكن هناك شيء وليد اللحظة.

وتحدث حسن سعيد مخرج فيلم «لاهث» السعودي، وقال إن الفيلم جرى تصويره في مرحلة ما قبل كورونا وفي تلك الفترة كان يعيش في تورنتو بكندا، وهو ما ساعده على خروج الفيلم بهذه الصورة، وعن اختلاف فيلمه الأول الذي كان محليا جدا وفيلمه الثاني «لاهث» الذي كان يتميز بالطابع الأوروبي وتم تصويره في كندا قال إن السبب في ذلك هو إقامته في الخارج في تلك الفترة كما أوضح، وهو يعتبر الفيلم تجربة كندية مختلفة، وأوضح أن هناك ميزة للتصوير في تورنتو هي أنه باستطاعتك التصوير في الشارع دون تصريح ولن يوقفك أحد ليسألك عن تصاريح تصوير، وهذا الأمر كان جزء من مغامرة الفيلم.

وتختتم، مساء الثلاثاء، الدورة الثامنة من مهرجان «الإسكندرية الدولي للفيلم القصير» بمسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية بحفل توزيع الجوائز.

من كواليس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء

7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء
بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي

بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي
خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات الدفاعية

خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات ...
رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي

أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي
بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»

بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»
الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت

الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت
«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير

«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير
روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات

روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي
السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ

السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ
حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة

حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة

شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين

مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟

من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات ...
المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى المرتبطة بالعملية

المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى ...
بلقاسم قزيط: تعجل مجلس النواب في تعيين حكومة جديدة «جعلنا عالقون» ونعيش أسوأ سيناريو

بلقاسم قزيط: تعجل مجلس النواب في تعيين حكومة جديدة «جعلنا عالقون» ونعيش أسوأ ...
دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم المتحدة ليست في مجال تعيين قادة أي بلد

دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم المتحدة ليست في مجال ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور: تفاصيل جوائز مهرجان جمعية الفيلم المصري عن العامين 2020 و2021
بالصور: تفاصيل جوائز مهرجان جمعية الفيلم المصري عن العامين 2020 ...
مخرج وثائقي كانييه ويست يعبر عن خيبة أمله فيه
مخرج وثائقي كانييه ويست يعبر عن خيبة أمله فيه
مسلسل «بورغن» يعود بعد غياب عشرة أعوام
مسلسل «بورغن» يعود بعد غياب عشرة أعوام
دكتور دري وسنوب دوغ نجما عرض مباراة السوبر بول
دكتور دري وسنوب دوغ نجما عرض مباراة السوبر بول
الموسيقار خالد حماد: قدمت بعض الأعمال كي أغير الصورة النمطية عني
الموسيقار خالد حماد: قدمت بعض الأعمال كي أغير الصورة النمطية عني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. ......
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس...
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من ......
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق...
المزيد
وفاة مخرج «غوستبارز» إيفان ريتمان عن 75 عاما
وفاة مخرج «غوستبارز» إيفان ريتمان عن 75 عاما...
«الإسكندرية للفيلم القصير» يرفع لافتة «كامل العدد»
«الإسكندرية للفيلم القصير» يرفع لافتة «كامل العدد»...
«كوفيد» يمنع إيزابيل أوبير من تسلم الدب الذهبي في «برلين»
«كوفيد» يمنع إيزابيل أوبير من تسلم الدب الذهبي في «برلين»...
الموسيقار خالد حماد: قدمت بعض الأعمال كي أغير الصورة النمطية عني
الموسيقار خالد حماد: قدمت بعض الأعمال كي أغير الصورة النمطية......
دكتور دري وسنوب دوغ نجما عرض مباراة السوبر بول
دكتور دري وسنوب دوغ نجما عرض مباراة السوبر بول...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط