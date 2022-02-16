Atwasat

قصة الحب تترسخ بين ألعاب الفيديو وعالم الأفلام والمسلسلات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 10:01 صباحا
قصة الحب تترسخ بين ألعاب الفيديو وعالم الأفلام والمسلسلات
رئيس «سوني» توماس روثمان، يمين، والممثل توم هولاند خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، 4 يناير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

بات التزاوج شائعا بين ألعاب الفيديو والأفلام والمسلسلات، فتقتبس هذه من تلك، والعكس صحيح، وتهدف شركات الإنتاج من خلال هذا التوجه إلى تحقيق أرباح كبيرة، وأحدث النماذج في هذا المجال فيلم «Uncharted» السينمائي المستوحى من لعبة واسعة الشعبية على «بلاي ستايشن».

ولم تبخل مجموعة سوني اليابانية العملاقة في الموارد لتنقل إلى الشاشة لعبتها، مستوحية بدرجة كبيرة من سلسلة «إنديانا جونز»، إذ استعانت بكوكبة ممثلين بينهم البريطاني توم هولاند المحبب لدى الجيل الشاب وبطل «سبايدر مان»، وأيضا الأميركي مارك والبرغ (ذي ديبارتد) والإسباني أنطونيو بانديراس (ذي ماسك أوف زورو)، وفق «فرانس برس».

ويثير هذا الفيلم الطويل الموجه إلى جمهور عائلي، توقعات كبيرة لدى المتابعين. ويحذر الخبير في اقتصاد ألعاب الفيديو لوران ميشو من أن «هذا النجاح الهائل في مجال ألعاب الفيديو (أكثر من 40 مليون نسخة مباعة) لا يجب أن يتحول إلى فشل سينمائي».

ومن شأن نجاح الفيلم جماهيريا أن يفتح أمام «سوني»، العملاقة في مجال ألعاب الفيديو واللاعب البارز في قطاع السينما، طريقا جديدا لتسلكه. ويقول المحلل في شركة «لايت ستريم ريسرتش» ميو كاتو عبر منصة «سمارت كارما» إن المجموعة اليابانية تملك «حقوق ألعاب فيديو أخرى ناجحة كثيرة يمكنها الإفادة منها».

هذه الاستراتيجية ليست بجديدة، إذ سبق أن تحولت ألعاب الفيديو إلى أعمال سينمائية، كما حصل مع «سوبر ماريو» الذي أنُتج سينمائيا سنة 1993 بنوعية متواضعة.

غير أن النجاح الحقيقي الأول على شباك التذاكر في هذا المجال، رغم تضارب آراء النقاد بشأنه، كان فيلم «توم رايدر» الذي عُرض في الصالات سنة 2001 وأدت فيه أنجلينا جولي دور لارا كروفت.

كما أن أبطالا آخرين سلكوا الطريق المعاكس، مع تحقيق نتائج لا تزال موضع جدل لدى اللاعبين والنقاد على السواء، كما الحال مع «غولدن آي» من سلسلة أفلام جيمس بوند والذي أُنتج بلعبة فيديو لأجهزة «نينتندو 64».

ويلفت مدير الاستراتيجيات في استوديوهات «تريوسكوب» الأميركية للرسوم المتحركة جون إيفرشيد إلى ازدياد كبير في الاقتباسات من ألعاب الفيديو إلى أفلام ومسلسلات.

جذب مشتركين جدد
ويقول «قبل عامين فقط لم يكن هناك سوى اقتباس لافت واحد لمسلسل تلفزيوني من لعبة فيديو: «كاسلفانيا» (لعبة من تطوير مجموعة «كونامي» اليابانية ومستوحاة من عالم «دراكولا»)، أما الآن فبات هناك أكثر من 12 مسلسلا في مراحل مختلف من التطوير و/أو الإنتاج».

ومن بين هذه الألعاب هناك «أركاين» التي تبثها منصة «نتفليكس» الأميركية العملاقة (كما الحال مع «كاسلفانيا»). وطُرح مسلسل الرسوم المتحركة المستوحى من لعبة «ليغ أوف ليجندز» الترفيهية الشهيرة من إنتاج استوديوهات «ريوت غايمز» الأميركية، في نوفمبر، بعد ساعات من نهائي بطولة العالم لهذه الرياضة الإلكترونية من بين الأكثر رواجا في العالم.

وحصد المسلسل الذي أُنتج بالتعاون مع استوديوهات «فورتيش» الفرنسية، إجماعا من النقاد.

وقررت شركة «أوبيسوفت» الفرنسية أيضا أن تنقل إلى الشاشة بعضا من أشهر ألعابها، مثل «أساسنز كريد» و«رابيدز»، مع توقع طرحها قريبا على «نتفليكس».

ويعطي الخبراء أسبابا عدة لهذا الشغف المستجد. ويقول إيفرشيد إن «ألعاب الفيديو حازت أهمية ساحقة في قطاع الترفيه. وهي أكثر جذبا من الناحية الثقافية للأشخاص بين سن 18 عاما و34 من الموسيقى أو السينما (نظرا إلى حجم القطاع)».

كما أن عدد اللاعبين ازداد بقوة، وفق ميشو الذي يشير إلى أن «أشخاصا في الخمسين أو الستين من العمر باتوا يلعبون (الفيديو). عندما نطرح فيلما مستوحى من لعبة، ندرك أنه قادر على اجتذاب جمهور عريض».

ويلفت المحلل لدى «Niko Partners» دانييل أحمد إلى أن «منصات البث التدفقي مثل نتفليكس يمكن أن تأمل في جذب وكسب ولاء مشاهدين هم في الأصل لاعبون بهدف زيادة عدد المستخدمين، ومن بين الأساليب المتاحة لذلك هو اقتراح مضامين تجذبهم، مثل الألعاب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال

مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال
دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير

دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير
«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية

«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية
«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة

«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة
لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة

لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة
بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين

بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين
بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا

بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا
17 فبراير وجمال العصيان

17 فبراير وجمال العصيان
11/17 فبراير

11/17 فبراير
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»

ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»
خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب

خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب
7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء

7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء
معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية من 4 محاور

معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية ...
بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي

بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي
خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات الدفاعية

خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات ...
رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي

أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي
بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»

بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
دكتور دري وسنوب دوغ نجما عرض مباراة السوبر بول
دكتور دري وسنوب دوغ نجما عرض مباراة السوبر بول
الموسيقار خالد حماد: قدمت بعض الأعمال كي أغير الصورة النمطية عني
الموسيقار خالد حماد: قدمت بعض الأعمال كي أغير الصورة النمطية عني
قصة الحب تترسخ بين ألعاب الفيديو وعالم الأفلام والمسلسلات
قصة الحب تترسخ بين ألعاب الفيديو وعالم الأفلام والمسلسلات
الأوسكار تستحدث «جائزة الجمهور» من خلال تصويت عبر «تويتر»
الأوسكار تستحدث «جائزة الجمهور» من خلال تصويت عبر «تويتر»
«كوفيد» يمنع إيزابيل أوبير من تسلم الدب الذهبي في «برلين»
«كوفيد» يمنع إيزابيل أوبير من تسلم الدب الذهبي في «برلين»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. ......
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس...
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق...
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من ......
المزيد
«يوروفيجن» بنسخة أميركية قريبا من تقديم سنوب دوغ وكيلي كلاركسون
«يوروفيجن» بنسخة أميركية قريبا من تقديم سنوب دوغ وكيلي ......
وفاة مخرج «غوستبارز» إيفان ريتمان عن 75 عاما
وفاة مخرج «غوستبارز» إيفان ريتمان عن 75 عاما...
«الإسكندرية للفيلم القصير» يرفع لافتة «كامل العدد»
«الإسكندرية للفيلم القصير» يرفع لافتة «كامل العدد»...
«كوفيد» يمنع إيزابيل أوبير من تسلم الدب الذهبي في «برلين»
«كوفيد» يمنع إيزابيل أوبير من تسلم الدب الذهبي في «برلين»...
الأوسكار تستحدث «جائزة الجمهور» من خلال تصويت عبر «تويتر»
الأوسكار تستحدث «جائزة الجمهور» من خلال تصويت عبر «تويتر»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط