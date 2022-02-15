دكتور دري وسنوب دوغ نجما عرض مباراة السوبر بول

القاهرة - بوابة الوسط

شكلت موسيقى الهيب هوب للمرة الأولى محورا للعرض الفني الذي قدمه دكتور دري وسنوب دوغ مع كندريك لامار وماري جيه بلايج وإيمينيم خلال استراحة الشوطين في مباراة السوبر بول الحاسمة لموسم كرة القدم الأميركية، الأحد، في لوس أنجليس.

وانتهت المباراة بفوز فريق رامس لوس أنجليس على سينسيناتي بنغالز، وفق «فرانس برس».

وتحول الملعب خلال العرض خريطة عملاقة لمدينة لوس أنجليس التي تستضيف مباراة السوبر بول للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود.

واستهل دري وسنوب العرض بأغنيتهما «ذي نكست إبيزود» قبل أن يوجها تحية إلى مغني الراب الراحل توباك شاكور بأغنية «كاليفورنيا لاف».

أما إيمينيم الذي أدى أغنيته «لوز يورسيلف» الفائزة بجائزتي غرامي والأوسكار قبل أن يركع تذكيرا بالحركة التي أقدم عليها لاعب سان فرانسيسكو فورتي ناينرز لكرة القدم الأميركية كولين كابيرنيك في 2016، عندما كان يركع أثناء عزف النشيد الوطني الأميركي قبل المباريات كوسيلة احتجاج على الظلم العنصري.

وتولت إنتاج عرض ما بين الشوطين للسنة الثالثة تواليا مجموعة «روك نايشن» التي أسسها مغني الراب النيويوركي جاي زي.

وكان المغني الكندي ذي ويكند نجم عرض ما بين الشوطين العام 2021، بعد جنيفر لوبيز وشاكيرا العام 2020.