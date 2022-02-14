بالصور: تفاصيل جوائز مهرجان جمعية الفيلم المصري عن العامين 2020 و2021

القاهرة - بوابة الوسط

حصل فيلما «200 جنيه» للمخرج محمد أمين، و«حظر تجول» للمخرج أمير رمسيس على جائزة الجمهور عن الأفلام التي عُرضت خلال فترة مهرجان جمعية الفيلم عن العامين 2020 و2021، والجائزة جاءت عن طريق استفتاء يومي للجمهور وأعضاء الجمعية الذين حضروا عروض الأفلام طوال فترة المهرجان، بحصولهما على أعلى تصويت.

أما جوائز لجنة التحكيم فلقد تمكن فيلم «حظر تجول» من اقتناص نصيب الأسد في الجوائز بين الأفلام المصرية الخمسة التي عرضت العام 2020 من بين 24 فيلما مصريا عُرضت ما بين دور العرض والمنصات، فحصل «حظر تجول» على جائزة أفضل أفيش، للمصمم يوسف عادل، والديكور للمهندس عاصم علي، والموسيقى التصويرية لتامر كروان، والمونتاج لهبة عثمان والتصوير لعمرو أبو دومة، وأحسن سيناريو لأمير رمسيس، كما حصل أيضا على جائزة أحسن إخراج، وحصل كامل الباشا على جائزة ممثل الدور الثاني وتسلمها عنه أحمد عوض ممثل سفارة فلسطين، وأفضل ممثلة «دور ثاني» لأمينة خليل، بينما حصلت إلهام شاهين على جائزة أحسن ممثلة، وحصل المنتج صفي الدين محمود على جائزة أفضل فيلم للعام 2020.

وكان لفيلم «يوم وليلة» نصيب في عدد من الجوائز منها جائزة المكياج لإيهاب محروس وأحمد شوقي وتسلمها إيهاب محروس، والمكساج للمهندس أحمد جابر، والملابس لميساء عارف، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لحنان مطاوع عن دورها في الفيلم، كما حصل المنتج الفني محمد الشوبري على شهادة تقدير.

أما جائزة أفضل ممثل فحصل عليها الفنان آسر ياسين عن فيلمه «صاحب المقام»، بينما حصل مدير التصوير أحمد يعقوب عن فيلم «توأم روحي» على شهادة تقدير من لجنة التحكيم، كما حصل أيضا المخرج عماد البهات على شهادة تقدير عن فيلم «صندوق الدنيا».

«برا المنهج» و«الإنس والنمس»

أما جوائز العام 2021 فلقد تنافس عليها سبعة أفلام من الأفلام الـ 28 التي عُرضت بدور العرض المصرية والمنصات، حيث حصل فيلما «برا المنهج» و«الأنس والنمس» على نصيب الأسد في الجوائز، فحصل «برا المنهج» على جائزة أفضل أفيش وأفضل سيناريو لعمرو سلامة وخالد دياب، وأفضل إخراج لعمرو سلامة، كما حصل الفنان ماجد الكدواني على جائزة أفضل ممثل بينما حصلت دنيا ماهر على جائزة أفضل ممثلة «دور ثاني»، كما حصل على جائزة أفضل فيلم.

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بينما حصل فيلم «الإنس والنمس» على جائزة أفضل مكياج لأحمد مصطفى، وجائزة أفضل ملابس لإيناس عبدالله، والديكور لباسل حسام، والمونتاج لداليا الناصر، والخدع البصرية لمحمد فودة، بينما حصل فيلم «العارف» على جائزة أفضل مكساج لأحمد أبو السعد، والموسيقى لهشام نزيه، والتصوير لأحمد المرسي، وتسلمها عنه عمرو أبو دومه مدير التصوير، وأفضل ممثل دور ثاني لأحمد فهمي.

وحصل فيلم «أبو صدام» على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لنادين خان وتسلمها المنتج الفني كريم مهي، وشهادة تقدير للممثلة زينة منصور، بينما حصل فيلم «قابل للكسر» على جائزة العمل الأول للمخرج أحمد رشوان، بينما حصل مدير التصوير حسين عسر على شهادة تقدير عن فيلم «موسى» وتسلمها والده الدكتور محمد عسر، بينما حجبت لجنة التحكيم جائزة الممثلة دور أول.

وجرى في حفل الختام توزيع شهادات تقدير للأفلام العربية الثلاثة التي حصلت على أعلى تصويت في الاستفتاء العام لمهرجان الجمعية من الأعضاء والنقاد والصحفيين وبعض السينمائيين، وعرضت بدور العرض المصرية خلال العام 2021 وهي «إن شئت كما في السماء» للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، و«ستموت في العشرين» للمخرج السوداني أمجد أبوالعلاء، و«غزة مونامور» للأخوين ناصر.

من ختام مهرجان جمعية الفيلم المصري (خاص لـ بوابة الوسط)

من ختام مهرجان جمعية الفيلم المصري (خاص لـ بوابة الوسط)