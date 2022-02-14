عزيز مرقة يطرح «بتحلوي» لمناسبة عيد الحب (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرح المطرب الأردني، عزيز مرقة، لمناسبة عيد الحب أغنيته الجديدة «بتحلوي» وذلك عبر «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلماته وألحانه وتوزيعه، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».

يقدم عزيز من خلال الأغنية صورة رومانسية رقيقة، عن حالة حب متفردة لشاب يرى في محبوبته ما لا يراه الآخرون، «فهي في كل حركة، وفي كل كلمة، وفي كل همسة، مختلفة ومتميزة وبتحلو في عينه».

وتقول كلمات الأغنية:

بيحكوا عنك شي عادي.. ماشي حالك رمادي

بتروحي بتيجي عالهادي

لا حس ولا حدا شايف.. لو شافوا زي ما شايف

كل عبرة من الشفايف

كل كلمة إنت بتحكيها

بتحلوي في عيني

آااه.. كلامك بعنيلي.. بتعيدي تكويني.. لما سرك تحكيلي آاه بتحلوي في عيني.